Fenerbahçe'den genç oyuncusu için özel madde

Fenerbahçe, 2016 yılında elinden kaçırdığı Merih Demiral sonrası artık daha akıllı adımlar atıyor. Özellikle Başkan Ali Koç, hiç hata istemiyor.
Bu nedenle iki önemli örnek bulunuyor. Bunlardan ilki Portekiz’e giden forvet oyuncusu Yusuf Mert Tunç oldu. Portekiz’in Varzim takımına giden 19 yaşındaki forvetin sözleşmesinde özel bir madde var. Sarı-lacivertliler istediği zaman sadece 350 bin euroya genç oyuncuyu kadrosuna geri çağırma şansına sahip.
Ramazan, Emre Belözoğlu tarafından isteniyor
Bir diğer altyapıdan yetişen Ramazan Civelek için de benzer durum bulunuyor. Karagümrük’te oynayan 24 yaşındaki Ramazan Civelek’in sadece 1 Milyon TL’ye istenilen zaman Fenerbahçe’ye dönme opsiyonuna var. Sağ bek ve sağ kanat oynayan Ramazan, Emre Belözoğlu tarafından isteniyor.
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