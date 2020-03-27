  • SPOR TOTO SÜPER LİG
aksam.com.tr
  • 27 Mart 2020 Cuma 09:34
  • |
  • 27 Mart 2020 Cuma 09:36

Fenerbahçe'den Galatasaray'a dev çalım! Mert Hakan ve Emre...

Fenerbahçe'den Galatasaray'a dev çalım! Mert Hakan ve Emre...

Paylaş

Koronavirüsü nedeniyle ara verilen Süper Lig'de 7. sırada bulunan Fenerbahçe, şimdiden gözünü gelecek sezona çevirdi. Sarı-lacivertlilerde transfer çalışmaları hız kazanırken gündemde Galatasaray ile prensip anlaşmasına vardıkları söylenen Mert Hakan Yandaş ve Emre Kılınç var...

Koronavirüsü nedeniyle ara verilen Süper Lig'de 7. sırada bulunan Fenerbahçe, şimdiden gözünü gelecek sezona çevirdi. Sarı-lacivertlilerde transfer çalışmaları hız kazanırken gündemde Galatasaray ile prensip anlaşmasına vardıkları söylenen Mert Hakan Yandaş ve Emre Kılınç var...

Planlama devam ediyor

Milliyet'in haberine göre; Fenerbahçe'de an itibarıyla öncelik oyunculara da sıçrayan corona virüsü nedeniyle 'sağlığa' verilse de gelecek sezonun planlaması devam ediyor.

Teknik direktör için girişimleri sürdüren yönetimin bir diğer ajandası ise transfer. Sarı-lacivertliler bu sezon büyük sıkıntı yaşanan sol bek ve stoper transferini ilk sırada düşünüyor.

Hücum hattında ise devre arasında takımdan ayrılan Victor Moses'in yerine bir sağ kanat ile forvette Vedat Muriç'in yükünü azaltacak kaliteli bir golcü alınması hedefleniyor.

Mert Hakan ve Emre Kılınç'a teklif yapılacak

Transferde kriter ise Luiz Gustavo olacak. Dört mevkiye Brezilyalı yıldız gibi hem karakterli hem takıma direkt katkı sağlayacak kalitede isimler bulunarak, güçlü bir iskelet kadro kurulması planlanıyor. Yerli oyuncu olarak ise gündemde Demir Grup Sivasspor'un yıldızları Mert Hakan Yandaş ile Emre Kılınç'ın olması bekleniyor

İki oyuncuya teklif sunulmasına kesin gözüyle bakılıyor. Teknik direktörlüğe Erol Bulut'un getirilmesi halinde Papiss Cisse ve N'Sakala'nın transferi de gündeme gelebilir.

SİZİN İÇİN SEÇTİKLERİMİZ

title

Fenerbahçe'ye 7. yıl korkusu yaşanıyor

title

Galatasaray'da Bruma sürprizi! Geri dönüyor...

title

Trezeguet'den Beşiktaş için transfer açıklaması

Gaziantep FK'nin yıldızlarından 'evde kal' çağrısı

SPOR GÜNDEMİ

Fenerbahçe'de Dirk Kuyt planı
Fenerbahçe'de Dirk Kuyt planı

Fenerbahçe'de Dirk Kuyt planı

Yönetim, anlaşma aşamasına geldiği Erol Bulut'un etrafını güçlü isimlerle doldurmayı planlıyor. Bu konuda Dirk Kuyt ismi ön plana çıktı. Feyenoord'un altyapısında hocalık yapan Hollandalı'ya teklif gitti: “Düşünmek için bana süre verin” dedi.

TFF Başkanı Nihat Özdemir: 2 Nisan'ı görelim
TFF Başkanı Nihat Özdemir: 2 Nisan'ı görelim

TFF Başkanı Nihat Özdemir: 2 Nisan'ı görelim

Nihat Özdemir, “Hele bir 2 Nisan'ı görelim, Bilim Kurulu'nun tavsiyelerine göre oturup şartları bir daha değerlendiririz. Şu anda olmayan şeyler üzerinden polemik ve kavga ortamı yaratmak yanlış” dedi.

F.Bahçe'den G.Saray'a DEV transfer çalımı
F.Bahçe'den G.Saray'a DEV transfer çalımı

F.Bahçe'den G.Saray'a DEV transfer çalımı

Koronavirüsü nedeniyle ara verilen Süper Lig'de 7. sırada bulunan Fenerbahçe, şimdiden gözünü gelecek sezona çevirdi. Sarı-lacivertlilerde transfer çalışmaları hız kazanırken gündemde Galatasaray ile prensip anlaşmasına vardıkları söylenen Mert Hakan Yandaş ve Emre Kılınç var...

Galatasaray'dan transfer sürprizi! Yıldız isim geri dönüyor...
Galatasaray'dan transfer sürprizi! Yıldız isim geri dönüyor...

Galatasaray'dan transfer sürprizi! Yıldız isim geri dönüyor...

Sarı-kırmızılılar, Leipzig'e 15 milyon euro'ya sattığı ve oradan da PSV'ye transfer olan Armindo Bruma'nın durumunu değerlendirdi.

Fenerbahçe'ye FIFA'dan kötü haber geldi
Fenerbahçe'ye FIFA'dan kötü haber geldi

Fenerbahçe'ye FIFA'dan kötü haber geldi

Genç futbolcunun eski kulübü NEC'in idari menajeri Wilco van Schaik, “FIFA kararını verdi, F.Bahçe'den de itiraz gelmedi. 750 bin Euro'nun nisan ortasında ödenmesini bekliyoruz” dedi.

Feghouli transferde kararını verdi! Ayrılıyor mu?
Feghouli transferde kararını verdi! Ayrılıyor mu?

Feghouli transferde kararını verdi! Ayrılıyor mu?

Galatasaray'ın yıldızı Sofiane Feghouli, Suudi Arabistan kulüplerinden gelen teklifleri reddetti.

Fenerbahçe ucuz yırtmış! Salgını sakatlık önledi...
Fenerbahçe ucuz yırtmış! Salgını sakatlık önledi...

Fenerbahçe ucuz yırtmış! Salgını sakatlık önledi...

Sarı-Lacivertliler'de koronavirüs testi pozitif çıkan futbolcunun, sakatlığı nedeniyle fizyoterapist eşliğinde çalışan bir isim olduğu iddia ediliyor. Bu oyuncunun takımdan ayrı kalması, Fenerbahçe'de virüsün yayılmasını önledi.
Copyright 2019 Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.