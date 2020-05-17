Fenerbahçe'den Galatasaraylıları çıldırtacak hoca hamlesi

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un el sıkıştığı teknik adamın bir dönem Galatasaray'ı da çalıştıran Roberto Mancini olduğu iddia edildi.

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un el sıkışmaya yakın olduğunu belirttiği teknik direktör ortaya çıktı.

"3-4 hoca ile görüştük. Biri ile el sıkışmışken Euro 2020'nin ertelenmesiyle sekteye uğradık" diyen Ali Koç'un, anlaştığı ismin İtalya Milli Takımı'nı çalıştıran Mancini olduğu ifade edildi.

Koç'un, "Türk futbolunu iyi bilen ya da çok çabuk adapte olabilecek" diye tanımladığı ismin Fenerbahçe'nin son şampiyonluğunu yaşadığı 2013-14 sezonunda G.Saray'ı çalıştıran Mancini olduğu kaydedildi.

İtalya Milli Takımı ile EURO 2020 biletini alan ve koronavirüs pandemisi ortaya çıkmasaydı, turnuvadaki ilk sınavını Türkiye'ye karşı verecek olan Mancini'nin, Fenerbahçe ile prensipte anlaştığı dile getirildi.

Kulübe yakın kaynaklar, 55 yaşındaki hocanın, bizzat Ali Koç ile görüşme yaptığı, bir transfer listesi sunduğu ve EURO 2020 sonrasında direkt Fenerbahçe ile sözleşme imzalayacağını öne sürdü.

Ancak turnuva ertelenince görüşmeler sekteye uğradı. Ancak temaslar kesilmiş değil. İtalya Futbol Federasyonu izin verirse Roberto Mancini, yeni sezonda Kanarya'yı çalıştırabilir.

(Fotomaç)