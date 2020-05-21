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aksam.com.tr
  • 21 Mayıs 2020 Perşembe 11:45
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  • 21 Mayıs 2020 Perşembe 11:47

Fenerbahçe'den Galatasaray'a gönderme: 'En büyük başarı Euroleague'

Fenerbahçe'den Galatasaray'a gönderme: 'En büyük başarı Euroleague'

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Fenerbahçe kulübü, 3 yıl önce kazandığı THY Euroleague şampiyonluğunun yıl dönümü dolayısıyla bir paylaşımda bulundu.

Euroleague şampiyonluğunun 3. yıl dönümünde paylaşımda bulunan Fenerbahçe, Galatasaray'ın UEFA Kupası ve UEFA Süper Kupa zaferlerine göndermede bulunan bir paylaşım yaparak gündem yarattı.

Sarı lacivertli kulüp yaptığı paylaşımda, "Takım sporları arasında ülkemize getirilmiş en büyük kupanın yıl dönümü kutlu olsun! Bu onuru bize ve ülkemize yaşatan hocamız ve Euroleague şampiyonluğu posterimizde yer alan tüm sporcularımızı bir kez daha teker teker gururla hatırlıyor ve kutluyoruz" ifadelerini kullandı.

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