Fenerbahçe'den Galatasaray'a gönderme: Bizimle aynı cümlede dahi olamazsınız

SPOR GÜNDEMİ

Vedat, Götze'yi getirecek Vedat, Götze'yi getirecek Kosovalı forveti 19 milyon euroya Lazio'ya satan Sarı-Lacivertliler, bu paranın bir bölümünü Götze transferi için kullanacak. Bonservisi elinde olan 28 yaşındaki futbolcunun maaşı buradan karşılanacak.

Babası isyan etti: Oğluma yanlış yaptılar Babası isyan etti: Oğluma yanlış yaptılar Burak Yılmaz'ın babası Fikret Yılmaz, Beşiktaş taraftarının Burak Yılmaz tutumunu eleştirdi: “Burak Beşiktaş'ta çok mutluydu. Transferinde tepki verdiler ama doğru bulmuyorum. Haksız bir penaltı aldığı iddiasıyla başarısızlıklarını oğlumun üzerine yıktılar. Bitime 24 hafta daha vardı.”

Lyon teklif yükseltti, Luiz Gustavo'ya yol göründü Lyon teklif yükseltti, Luiz Gustavo'ya yol göründü Olimpik Lyon, Fenerbahçe'nin başarılı ön liberosu Luiz Gustavo için ısrarını sürdürüyor. Fransız ekibi, Brezilyalı futbolcu için Sarı-Lacivertlilere yaptığı teklifini bonuslarla birlikte 8,5 milyon euroya yükseltti. Fenerbahçe'nin talebi ise 10 milyon euro.

Adem Ljajic kesin gidici Adem Ljajic kesin gidici Suudi Arabistan basını Al Nasr kulübünün, Beşiktaşlı Adem Ljajic'in transferi konusunda Siyah-Beyazlı kulüple anlaştığını duyurdu.

Transferde sona gelindi! F.Bahçe'de ayrılık Transferde sona gelindi! F.Bahçe'de ayrılık Fenerbahçe'nin Al Ittihad'dan 2 yıllığına kiraladığı Garry Rodrigues, Olympiakos'a transfer oluyor. Yunan basını, Kırmızı-Beyazlıların başarılı futbolcunun transferinde sona geldiğini yazdı.