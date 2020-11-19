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aksam.com.tr
  • 19 Kasım 2020 Perşembe 09:20
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Fenerbahçe'den fikstür tepkisi

Fenerbahçe'den fikstür tepkisi

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Milli takımlara gönderdiği futbolcular sebebiyle iki haftadır eksik kadroyla çalışan Fenerbahçe, Gençlerbirliği maçı öncesi tam kadro bir şekilde sadece 2 idman yapabilecek.

Sarı-Lacivertliler, milli takımlara 10 futbolcu göndermişti. Bu nedenle iki haftadır antrenmanlar eksik bir kadroyla yapılıyor. Fenerbahçe için asıl sıkıntı ise Gençlerbirliği maçının cumartesi günü saat 16.00’da olması.

Milli futbolcular bugün takıma katılacak. Dinlenme fırsatı bulamadan soluğu Samandıra’da alacaklar. Erol Bulut, takımıyla tam kadro olarak sadece iki idman yapabilecek. Bugün akşam saatlerinde bir çalışma gerçekleştirecek olan Sarı-Lacivertliler, yarın sabah son antrenmanı yapıp Ankara’nın yolunu tutacak.

FENERBAHÇE FİKSTÜR NEDENİYLE TEPKİLİ

Sivas Belediye ile salı günü oynanacak kupa maçının çarşamba oynatılması halinde Gençlerbirliği karşılaşmasının da pazar günü oynanabileceği görüşü hakim. Kanarya, ligin ilk haftasında da Milli ara dönüşü cuma günü Rize deplasmanına çıkmıştı.

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