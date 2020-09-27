Fenerbahçe'den Ferdi Kadıoğlu paylaşımı

Süper Lig’de oynanan Galatasaray-Fenerbahçe derbisinde sarı-lacivertli futbolcu Ferdi Kadıoğlu, Galatasaraylı Luyindama ile girdiği ikili mücadele sonrasında yerde kalmıştı. Müsabaka sonrasında Fenerbahçe cephesi, Kadıoğlu’nun koluna aldığı darbeyi paylaştı.
0-0 sona eren Galatasaray - Fenerbahçe derbisni yorumlayan Rıdvan Dilmen, Fenerbahçelilerin takımlarının toparlanacağını bildikleri için mutsuz olmadıklarını iddia etti.
Eski hakem ve futbol yorumcusu Erman Toroğlu, 0-0 sonuçlanan Galatasaray - Fenerbahçe derbisinin ardından Fatih Terim'i eleştirdi.
Galatasaray, oyuncu değişiklikleri sırasında hükmen mağlubiyetin kıyısından döndü.
Fenerbahçe, Ferdi Kadıoğlu'nun Luyindama ile girdiği ikili mücadele sonrası koluna aldığı darbeyi paylaştı.
Süper Lig'in 3. hafta mücadelesinde Beşiktaş deplasmanda Konyaspor'a konuk oluyor.
Fenerbahçe'nin yıldızı Mbwana Samatta, 0-0 biten Galatasaray derbisi sonrası konuştu.