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aksam.com.tr
  • 27 Eylül 2020 Pazar 23:12
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Fenerbahçe'den Ferdi Kadıoğlu paylaşımı

Fenerbahçe'den Ferdi Kadıoğlu paylaşımı

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IHA

Fenerbahçe, Ferdi Kadıoğlu'nun Luyindama ile girdiği ikili mücadele sonrası koluna aldığı darbeyi paylaştı.

Süper Lig’de oynanan Galatasaray-Fenerbahçe derbisinde sarı-lacivertli futbolcu Ferdi Kadıoğlu, Galatasaraylı Luyindama ile girdiği ikili mücadele sonrasında yerde kalmıştı. Müsabaka sonrasında Fenerbahçe cephesi, Kadıoğlu’nun koluna aldığı darbeyi paylaştı.

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