Fenerbahçe'den farklı başlangıç

Ziraat Türkiye Kupası 4. Tur maçında Fenerbahçe, sahasında Sivas Belediyespor'u 4-0 mağlup ederek bir üst tura yükseldi.

Fenerbahçe, Ziraat Türkiye Kupası 4. tur maçında Sivas Belediyespor'u Ülker Stadyumu'nda 4-0 mağlup etti.

Ülker Stadı'nda oynanan mücadeleye durgun başlayan sarı-lacivertliler, son paslarda yaptığı hatalar sebebiyle golü bulmakta gecikti. Karşılaşmanın 41. dakikasında Mame Thiam'ın kafa vuruşuyla kilidi açan Fenerbahçe, 63. dakikada Pelkas'ın golüyle farkı 2'ye çıkardı.

Sarı-lacivertliler, 68. dakikada Thiam ve 73. dakikada Ademi'nin ayağından bulduğu gollerle rakibini 4-0 mağlup etti ve adını 5. tura yazdırmayı başardı.

THIAM SİFTAH YAPTI



Fenerbahçe'nin Senegalli hücumcusu Mame Thiam, resmi maçlarda Fenerbahçe adına ilk golünü kaydetti.

Ligde oynadığı 5 maçın tamamına ilk 11'de başlayan ve hiçbir karşılaşmada 90 dakikayı tamamlayamayan Thiam, gol sevinci de yaşayamamıştı.

Karşılaşmaya sol açıkta başlayan 28 yaşındaki oyuncu, 41. dakikada yaptığı kafa vuruşuyla sarı-lacivertli takımdaki ilk golüne imza attı.

Thiam, 68. dakikada Fenerbahçe'nin 3'üncü, kendisinin ise 2. golünü ağlara gönderdi.

ÖMER FARUK BEKLENENİ VEREMEDİ



Fenerbahçe'nin genç futbolcusu Ömer Faruk Beyaz, Sivas Belediyespor karşısında beklenen performansa imza atamadı.

Son zamanlarda sarı-lacivertli ekiple imzalayacağı sözleşme konusunda sık sık gündeme gelen 17 yaşındaki oyuncu, Sivas Belediyespor karşısında bu sezon ilk kez 11'de forma şansı buldu.

İlk yarıda tutuk bir görüntü sergileyen ve fazla pas hatası yapan Ömer Faruk, ikinci yarıda yerini Dimitris Pelkas'a bıraktı.

FERDİ GOLLERİ HAZIRLADI



Fenerbahçe'nin genç yeteneği Ferdi Kadıoğlu, Sivas Belediyespor karşısında etkili bir performans ortaya koydu.

Ligde bulduğu şansları iyi değerlendiremeyen 21 yaşındaki hücum oyuncusu, kupaya ise iyi bir başlangıç yaptı.

Ferdi, sarı-lacivertlilerin 41. dakikada Thiam ve 63. dakikada Pelkas ile bulduğu gollerin hazırlayıcısı oldu.

ADEMI GOLLE TANIŞTI



Fenerbahçe'nin 24 yaşındaki santrforu Kemal Ademi, sarı-lacivertli formayla resmi maçlardaki ilk golünü kaydetti.

Sivas Belediyespor karşısında 60. dakikada Mbwana Samatta'nın yerine oyuna dahil olan Ademi, 74. dakikada Fenerbahçe formasıyla ilk golünü atmayı başardı.

EYÜP AKCAN İLK KEZ



Fenerbahçe'nin genç oyuncularından Eyüp Akcan, sarı-lacivertli formayı resmi maçlarda ilk kez giydi.

İstanbulspor ve Fatih Karagümrük ile oynanan hazırlık maçlarında kısa süre forma şansı bulan Eyüp, ilk kez resmi bir karşılaşmada sarı-lacivertli formayla ter döktü.

18 yaşındaki orta saha, müsabakanın 76. dakikasında Mert Hakan Yandaş'ın yerine oyuna dahil oldu.

BULUT, ROTASYONA GİTTİ

Ziraat Türkiye Kupası 4. turunda Misli.com 2. Lig temsilcisi Sivas Belediyespor'u konuk eden Fenerbahçe'de teknik direktör Erol Bulut, kadrosunda önemli bir rotasyona gitti.

Genç teknik adam, Ülker Stadı'nda oynanan karşılaşmada ligde son oynadıkları Gençlerbirliği maçına göre 8 oyuncusunu değiştirdi.

Erol Bulut, Gençlerbirliği maçında görev verdiği Altay Bayındır, Serdar Aziz ve Mert Hakan Yandaş'ı Sivas Belediyespor müsabakasında da sahaya sürdü.

Fenerbahçe'de ligdeki son mücadelede ilk 11'de oynamayan Caner Erkin, Sadık Çiftpınar, Uğur Kaan Yıldız, Ozan Tufan, Mame Thiam, Ferdi Kadıoğlu, Ömer Faruk Beyaz ve Mbwana Samatta ise Sivas Belediyespor'a karşı forma giydi.

SADIK VE UĞUR KAAN İLK KEZ

Fenerbahçe'nin tecrübeli stoperi Sadık Çiftpınar ile genç oyuncusu Uğur Kaan Yıldız bu sezon ilk kez resmi bir müsabakada forma giydi.

Teknik direktör Erol Bulut, bu 2 oyuncuya Sivas Belediyespor karşısında şans verdi.

ÖMER FARUK İLK KEZ 11'DE

Fenerbahçe'nin genç yıldız adayı Ömer Faruk Beyaz, bu sezon ilk kez bir müsabakaya 11'de başladı.

Geçtiğimiz sezonun son bölümünde sergilediği performansla taraftarın beğenisini kazanan Ömer Faruk, bu sezon ise 11'de hiç forma giyememişti.

Ligde son oynanan Gençlerbirliği maçının 83. dakikasında oyuna dahil olarak bu sezon ilk kez süre alan genç oyuncu, Sivas Belediyespor karşısında ise sahaya 11'de çıktı.

FERDİ 7 MAÇ SONRA

Fenerbahçe'nin genç futbolcusu Ferdi Kadıoğlu, 7 resmi maç sonra ilk 11'de şans buldu.

Bu sezon ligdeki ilk iki maça 11'de başlayan ve beklenenden uzak bir performansa imza atan Ferdi, 7 maç sonra Sivas Belediyespor karşısında 11'de yer aldı.

FENERBAHÇE'DE 7 EKSİK

Fenerbahçe, Sivas Belediyespor karşısına 7 oyuncusundan yoksun çıktı.

Sarı-lacivertlilerde sakatlıkları bulunan Gökhan Gönül, Nazım Sangare, Harun Tekin ve Tolga Ciğerci'nin yanı sıra Sinan Gümüş, kadroda yer almadı.

Bu oyuncuların yanı sıra bağırsak enfeksiyonu geçiren Diego Perotti ve yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi pozitif çıkan Enner Valencia da takımını yalnız bıraktı.

3 OYUNCU KADROYA ALINMADI

Fenerbahçe'de sakat ve hasta futbolcuların yanı sıra 3 as oyuncu kadroda yer almadı.

Teknik direktör Erol Bulut, Sivas Belediyespor karşısında Marcel Tisserand, Jose Sosa ve Papiss Cisse'yi dinlendirmeyi tercih etti.

Sarı-lacivertlilerde bu oyuncuların yanı sıra çalışmalarını takımdan ayrı sürdüren Nabil Dirar da kadroda bulunmuyor.

YEDEKTE 5 GENÇ

Fenerbahçe'de teknik direktör Erol Bulut, Sivas Belediyespor karşısında 5 genç oyuncuyu yedek soyundurdu.

Sarı-lacivertlilerde 22 yaşındaki kaleci Oytun Özdoğan, 17 yaşındaki orta saha Fatih Yiğit Şanlıtürk, 18 yaşındaki orta saha Eyüp Akcan, 18 yaşındaki sol açık Serhat Ahmetoğlu ve 18 yaşındaki stoper Gürkan Başkan Sivas Belediyespor karşısında Erol Bulut'tan şans bekledi.

MAÇTAN DAKİKALAR

41. dakikada Fenerbahçe öne geçti. Sağdan rakibinden sıyrılan Ferdi Kadıoğlu'nun arka direğe plase ortasına altıpas üzerinde iyi yükselen Thiam'ın kafa vuruşunda top ağlarla buluştu: 1-0.

63. dakikada Fenerbahçe farkı 2'ye çıkardı. Ceza sahası içinde Mert Hakan ile yaptığı verkaçla çizgiye inen Ferdi Kadıoğlu'nun sıfırdan yerden pasına şık bir topuk vuruşu yapan Pelkas, meşin yuvarlağı filelere gönderdi: 2-0.

68. dakikada Fenerbahçe 3. golü buldu. Ceza yayı solunda rakibinden topu kapan Thiam'ın uzak direğe plase vuruşunda top ağlarla buluştu: 3-0.

73. dakikada Fenerbahçe bir gol daha buldu. Soldan gelişen atakta ceza yayı dışında topla buluşan Mert Hakan, meşin yuvarlağı bekletmeden penaltı noktası gerisindeki Ademi'ye çıkardı. Ademi'nin kontrol ettikten sonraki vuruşunda top ağlara gitti: 4-0.

Karşılaşmada başka gol olmadı ve Fenerbahçe sahadan 4-0 galip ayrıldı.

Futbol: Ziraat Türkiye Kupası

Stat: Ülker

Hakemler: Sarper Barış Saka, Ömer Tevfik Özkoç, Murat Tuğberk Curbay

Fenerbahçe: Altay Bayındır, Uğur Kaan Yıldız, Serdar Aziz, Sadık Çiftpınar, Caner Erkin (Dk. 46 Novak), Ozan Tufan (Dk. 46 Luiz Gustavo), Mert Hakan Yandaş (Dk. 76 Eyüp Akcan), Ferdi Kadıoğlu, Ömer Faruk Beyaz (Dk. 46 Pelkas), Thiam, Samatta (Dk. 60 Ademi)

Sivas Belediyespor: Necati Yılmaz, Fatih Ayık (Dk. 87 Murat Akgül), Furkan Sağman, Abdulkadir Aksu, Muhsin Polat, Mustafa Aydın (Dk. 46 Ali Say), Şefki Çınar (Dk. 67 Muhammet Mustafa Gundak), Cumhur Yılmaztürk, Ozan Kılıçoğlu (Dk. 67 Abdullah Halman), Emre Şahin (Dk. 67 Volkan Eğri), Mustafa Türk

Goller: Dk. 41 ve Dk. 68 Thiam, Dk. 63 Pelkas, Dk. 73 Ademi (Fenerbahçe)

Sarı kartlar: Dk. 10 Fatih Ayık, Dk. 25 Ozan Kılıçoğlu (Sivas Belediyespor), Dk. 25 Serdar Aziz, Dk. 85 Gustavo (Fenerbahçe)