Dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgını sebebiyle birçok ülkede ligler askıya alındı. Yetkililer, hastalığa önlem alma amacıyla vatandaşlara ’Evde kal’ çağrısında bulunurken, spor kulüpleri ile sporcular da söz konusu duyuruya destek veriyor. Bu bağlamda Fenerbahçe de sosyal medya hesabından bir ’Evde kal’ videosu paylaştı. ’Yakında kavuşmak üzere’ başlığıyla yayımlanan videoda Ülker Stadı’na çıkan yolların boş görüntüleri yer alırken, "Kavuşmak hiç bu kadar anlamlı olmamıştı. Evimize çıkan yollarda kol kola, omuz omuza yürümek de sokaklarda birlikte söylediğimiz marşlarla sevdamızı haykırmak da. O günler yine gelecek. Bu yollarda yine yürüyeceğiz. Kavuşmak işte şimdi bizimle anlam bulacak. Çok özledik, çok seviyoruz. Yakında kavuşmak üzere" ifadeleri kullanıldı.
Yakında kavuşmak üzere... ���� #EvdeKal pic.twitter.com/0GLfJKfpsu— Fenerbahçe SK - ��#EvdeKal (@Fenerbahce) March 31, 2020
Koronavirüs testi pozitif çıkan Rüştü Reçber'in eşi Işıl Reçber'den eşiyle ilgili yeni bir açıklama geldi.
Adını dünya futbolunun zirvesine yazdıran FC Barcelona'nın dünyaca ünlü futbolcusu Lionel Messi, en beğendiği 15 genç futbolcuyu açıkladı. İşte Messi'nin ismini verdiği o futbolcular ve o isimler hakkındaki düşünceleri.
Medipol Başakşehir Teknik Direktörü Okan Buruk, TRT Spor'a konuştu. Buruk, koronavirüs ile ilgili açıklamalarda bulunurken, kulüp başkanı Göksel Gümüşdağ'ın durumuyla ilgili bilgi de verdi.
Son olarak A Milli Takım'da görev alan Rumen teknik adam Mircea Lucescu, İtalyan basınına karantina günleri, koronavirüs ve Beşiktaş ile ilgili açıklamalarda bulundu.
Fenerbahçe, sosyal medya hesabından 'Yakında kavuşmak üzere' başlığıyla bir 'Evde kal' videosu yayımladı.
Alman basını, Bayern Münih'in dünyaca ünlü futbolcusu David Alaba'yı Galatasaray'a yazdı. Koronavirüs salgını sonrası sıkışan futbol dünyasında yaşanan belirsizliklerden ötürü her şeyin gerçekleşebileceğinin belirtildiği haberde, David Alaba'nın Galatasaray taraftarı olduğu da hatırlatıldı.
İngiltere Premier Lig ekiplerinden Manchester United'ın teknik direktörü Ole Gunnar Solskjaer, futbola yeniden ne zaman başlayacakları hakkında büyük bir belirsizlik olduğunu söyledi.