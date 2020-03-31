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aksam.com.tr
  • 31 Mart 2020 Salı 22:55
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  • 31 Mart 2020 Salı 22:55

Fenerbahçe'den "evde kal" videosu: "Yakında görüşmek üzere"

Fenerbahçe'den "evde kal" videosu: "Yakında görüşmek üzere"

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Fenerbahçe, sosyal medya hesabından 'Yakında kavuşmak üzere' başlığıyla bir 'Evde kal' videosu yayımladı.

Dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgını sebebiyle birçok ülkede ligler askıya alındı. Yetkililer, hastalığa önlem alma amacıyla vatandaşlara ’Evde kal’ çağrısında bulunurken, spor kulüpleri ile sporcular da söz konusu duyuruya destek veriyor. Bu bağlamda Fenerbahçe de sosyal medya hesabından bir ’Evde kal’ videosu paylaştı. ’Yakında kavuşmak üzere’ başlığıyla yayımlanan videoda Ülker Stadı’na çıkan yolların boş görüntüleri yer alırken, "Kavuşmak hiç bu kadar anlamlı olmamıştı. Evimize çıkan yollarda kol kola, omuz omuza yürümek de sokaklarda birlikte söylediğimiz marşlarla sevdamızı haykırmak da. O günler yine gelecek. Bu yollarda yine yürüyeceğiz. Kavuşmak işte şimdi bizimle anlam bulacak. Çok özledik, çok seviyoruz. Yakında kavuşmak üzere" ifadeleri kullanıldı.

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