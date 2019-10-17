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  3. Fenerbahçe'den Emre Belözoğlu'na farklı sözleşme

Fenerbahçe'den Emre Belözoğlu'na farklı sözleşme

Fenerbahçe'den Emre Belözoğlu'na farklı sözleşme

Fenerbahçe Yönetimi, takımın tecrübeli kaptanı Emre Belözoğlu ile yeniden masaya oturacak ama bu kez farklı bir sözleşme yapılacak.

Fenerbahçe'de kaptan Emre Belözoğlu'na yeni sözleşme önerilecek ancak görevi farklı olacak.

Tecrübeli futbolcu, sezon sonunda futbolu bırakmayı planlıyor. Emre ile yapılacak görüşmede, jubilesinden sonraki kariyer planlaması masaya yatırılacak.

Tecrübeli oyuncunun antrenör olarak mı yoksa profesyonel bir görevde mi devam edeceği kararlaştırılacak. Ardından Emre Belözoğlu, yeni görevi için Fenerbahçe ile sözleşmeye imza atacak.

(Fanatik)

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