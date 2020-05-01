  • SPOR TOTO SÜPER LİG
aksam.com.tr
  • 01 Mayıs 2020 Cuma 10:58
  • |
  • 01 Mayıs 2020 Cuma 10:58

Fenerbahçe'den Emek ve Dayanışma Günü paylaşımı

Fenerbahçe'den Emek ve Dayanışma Günü paylaşımı

Paylaş

Fenerbahçe Kulübü, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nü kutladı. Sarı-lacivertli kulübün internet sitesinde yer alan kutlama mesajında, 1 Mayıs'ın emeğin, çalışmanın, ülkenin bugünü ve yarınlarına katkı sağlamanın, alın teri ve fedakarlığın simgeleştiği gün olduğu belirtildi.

Fenerbahçe Kulübü, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü’nü kutladı. Sarı-lacivertli kulübün internet sitesinde yer alan kutlama mesajında, 1 Mayıs’ın emeğin, çalışmanın, ülkenin bugünü ve yarınlarına katkı sağlamanın, alın teri ve fedakarlığın simgeleştiği gün olduğu belirtildi.

Yeni tip corona virüs (Kovid-19) salgını nedeniyle zorlu günlerden geçildiğinin aktarıldığı mesajda, şunlar kaydedildi:

"Bugün, bu güzel ülke için hakkıyla ve durmadan çalışarak, kendi alanında ülkemiz için en kıymetli katma değeri yaratan her çalışanın, içerisinden geçmekte olduğumuz zorlu süreçte gecesini gündüzüne katarak en ön safta mücadele eden doktorlarımız, hemşirelerimiz, hasta bakıcılarımız başta olmak üzere tüm sağlık çalışanlarının, ülkemizin bu süreci en az hasarla atlatabilmesi adına insanlarımızın çoğu evlerinde kalırken canını dişine takıp, görevlerinin başında olan kurye, kargo, market, gıda, temizlik, ulaşım gibi görevi fark etmeksizin işlerinin başında olan tüm çalışanların ve kulübümüz için sevgi, aidiyet, özveri ile görev yapan tüm ekiplerimizin, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü’nü kutlarız."

Mustafa Kemal Atatürk’ün "Kendiniz için değil, bağlı bulunduğunuz ulus için el birliği ile çalışınız. Çalışmaların en yükseği budur." sözünün hatırlatıldığı mesajda, "Bu sözün bilinciyle hep birlikte el ele vererek bu zorlu günleri atlatacağımıza, bugünlerde mücadele vermekte olduğumuz bu ciddi sürecin devamında, hep birlikte çağdaş yarınlara çok daha sağlam ve güçlü bir şekilde ulaşmak adına büyük özveri ile çalışmaya devam edeceğimize olan inancımız tamdır." ifadeleri kullanıldı.

SİZİN İÇİN SEÇTİKLERİMİZ

title

Galatasaray'dan 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü kutlaması

title

'Sergen hocanın gözüne girmek istiyorum'

title

Beşiktaş'tan 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü kutlaması

Galatasaray'ın futbolcusu Linnes'den evde su şişeleri ile antreman

SPOR GÜNDEMİ

Beşiktaş'a yıldız on numara geliyor
Beşiktaş'a yıldız on numara geliyor

Beşiktaş'a yıldız on numara geliyor

Beşiktaş'ın gözden çıkardığı Ljajic'in yerine arayışlarını sürdürürken, Lille'de oynayan Gaitan transferine Sergen Yalçın'ın da son derece sıcak baktığı ifade ediliyor.

Beşiktaş genç yıldızla el sıkıştı
Beşiktaş genç yıldızla el sıkıştı

Beşiktaş genç yıldızla el sıkıştı

Beşiktaş'ta lige verilen arada kriz haline gelen Dorukhan Toköz konusu çözüme kavuştu. Yönetim 1.1 milyon euro yıllık ücrete genç oyuncuyla el sıkıştı. Açıklama takımın ekonomik planlaması netleştikten sonra yapılacak.

Galatasaray'a büyük müjde! 25 milyon Euro
Galatasaray'a büyük müjde! 25 milyon Euro

Galatasaray'a büyük müjde! 25 milyon Euro

Fransa'da dün Ligue 1 şampiyonu olarak ilan edilen Paris Saint Germain, bir dönem Galatasaray'da da forma giyen sol bek Alex Telles için harekete geçti.

Selçuk İnan'ın kaderi belli oluyor
Selçuk İnan'ın kaderi belli oluyor

Selçuk İnan'ın kaderi belli oluyor

Futbolu bırakmak istemediğini ve yeni sezonda devam etmek istediğini açıklayan Galatasaray kaptanı Selçuk İnan'ın durumu teknik direktör Fatih Terim ile yapacağı görüşme sonrası netlik kazanacak.

Belhanda'dan Terim ve Sneijder açıklaması
Belhanda'dan Terim ve Sneijder açıklaması

Belhanda'dan Terim ve Sneijder açıklaması

8 numarada oynamasına rağmen 10 numaranın kendisine verilmesinin gururlandırıcı olduğunu söyleyen Younes Belhanda, sürekli Wesley Sneijder'le karşılaştırılmaktan rahatsızlık duyduğunu da vurguladı.

Ali Koç hesabı kapattı
Ali Koç hesabı kapattı

Ali Koç hesabı kapattı

Futbolcuların geçen sezondan ve bu yıldan, toplam 130 milyon TL'ye yakın alacakları ödendi. Sarı-Lacivertliler'in UEFA'ya borçsuzluk kâğıdı verme konusunda da sorunu kalmadı.

'Para konuşmadan 4 imza attım'
'Para konuşmadan 4 imza attım'

'Para konuşmadan 4 imza attım'

Galatasaray'ın 14 yıl sonra gelen şampiyonluğuna damga vuran futbolculardan Muhammet Altıntaş, AKŞAM'a konuştu.
Copyright 2019 Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.