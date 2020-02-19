  • SPOR TOTO SÜPER LİG
aksam.com.tr
  • 19 Şubat 2020 Çarşamba 12:26
  • |
  • 19 Şubat 2020 Çarşamba 12:28

Fenerbahçe'den derbi öncesi sürpriz takım yemeği

Fenerbahçe'den derbi öncesi sürpriz takım yemeği

Paylaş

Üst üste üç maçta puan kaybederek şampiyonluk yarışında ağır yara alan Fenerbahçe'de gündem Galatasaray derbisi. Ali Koç ve kurmayları takıma destek olmak için Samandıra'ya çıkarma yaparken sarı-lacivertliler, kenetlenmek için takım yemeği düzenleyecek.

Fenerbahçe'de Ankaragücü yenilgisinin şokunun ardından Galatasaray derbisi öncesi yaraların sarılması için hummalı bir çalışma başlatılmış durumda.

Bu doğrultuda Başkan Ali Koç, Semih Özsoy ve Selahattin Baki Ankaragücü mağlubiyetinin hemen ardından takıma destek olmak için Samandıra'ya giderken, hem futbolculara hem de teknik heyete destek verdi. Üç maçtır galibiyet yüzü görmeyen takımın üzerindeki ölü toprağını atmak için yönetimle birlikte teknik heyet de seferberlik ilan ederken, birlik-beraberlik parolasıyla hareket edildi.

Takımın üzerindeki gerilimi azaltıp, derbiyle beraber yeniden yarışa tutunmak isteyen Fenerbahçe kurmayları şampiyonluk yarışında da hala defterin kapanmadığına inanıyor. Futbolcuları da bu düşünceye inandırmak için büyük çaba gösterilirken, hafta içerisinde bu doğrultuda takım yemeği düzenlenecek. Sarı-lacivertlilerde bu yemekle birlikte kenetlenme sağlanması planlanıyor. Öte yandan yemeğin dışında Samandıra'da taraftar ziyareti gibi bazı etkinliklerin yapılması da planlar dahilinde.

(Habertürk)

SİZİN İÇİN SEÇTİKLERİMİZ

title

Fenerbahçe Galatasaray maçı biletleri ne zaman satışa çıkıyor? Fenerbahçe Galatasaray maçı ne zaman?

title

Fenerbahçe - Galatasaray derbisinin hakemi belli oldu

title

Ergin Ataman'dan derbi yorumu: Galatasaray'ın kazanmasını istiyorum

İstanbul20 Final Topu Büyük Beğeni Topladı

SPOR GÜNDEMİ

Derbinin hakemi belli oldu! Kimse beklemiyordu...
Derbinin hakemi belli oldu! Kimse beklemiyordu...

Derbinin hakemi belli oldu! Kimse beklemiyordu...

Süper Lig'de Fenerbahçe - Galatasaray maçını Halil Umut Meler, Beşiktaş - Trabzonspor maçını ise Fırat Aydınus yönetecek.

Demirören'e dön baskısı! 'Bu işi sadece o çözer'
Demirören'e dön baskısı! 'Bu işi sadece o çözer'

Demirören'e dön baskısı! 'Bu işi sadece o çözer'

Beşiktaş’ın bazı etkili kongre üyeleri, eski başkanı ikna etmek için çalışmalar yürütüyor. Kulübün yaşadığı mali sıkıntıların çözümü için Yıldırım Demirören ismi yine ön planda. Sezon sonunda olağanüstü bir kongre ihtimaline karşılık üyelikler güncelleniyor ve bu doğrultuda program yapılıyor.

Muslera'nın Adem Büyük kehaneti tuttu! Ne demişti?
Muslera'nın Adem Büyük kehaneti tuttu! Ne demişti?

Muslera'nın Adem Büyük kehaneti tuttu! Ne demişti?

Galatasaray’ın başarılı kalecisi Fernando Muslera’nın Adem Büyük hakkındaki kehaneti tuttu. Tecrübeli eldiven, Adem Büyük için, “Göreceksiniz en iyi transferimiz olacak. Beklentilerin kesinlikle üstüne çıkacak ve bize çok katkı sağlayacak” demişti.

Beşiktaş'tan transfer bombası!
Beşiktaş'tan transfer bombası!

Beşiktaş'tan transfer bombası!

Beşiktaş, 17 yaşındaki Nijeryalı futbolcu Andona Jacob'u denemek için İstanbul'a getirdi.

Uğurcan Çakır'a bir talip de İspanya'dan
Uğurcan Çakır'a bir talip de İspanya'dan

Uğurcan Çakır'a bir talip de İspanya'dan

Trabzonspor'un yıldız kalecisi Uğurcan Çakır Avrupa’nın önemli kulüplerinin radarında. Uzun süredir Liverpool’un takip ettiği genç kaleciyi Tottenham, Sevilla ve Everton’ın yetkilileri de maçlara gelip canlı olarak izliyor.

Güle güle Karius! Yeni kaleci şimdiden belli
Güle güle Karius! Yeni kaleci şimdiden belli

Güle güle Karius! Yeni kaleci şimdiden belli

Loris Karius ile yollarını ayırmaya hazırlanan Beşiktaş, Alman file bekçisinin yerine Volkan Babacan’ı kadrosuna katacak.

Sergen Yalçın yönetimden 2 transfer istedi
Sergen Yalçın yönetimden 2 transfer istedi

Sergen Yalçın yönetimden 2 transfer istedi

Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, Ahmet Nur Çebi ile yeni sezon için fikir alışverişinde bulundu. Yalçın'ın, "Takıma 10 numara ve forvet istiyorum. Alacağımız 2 oyuncunun da skora katkısı olmalı" dediği öğrenildi.
Copyright 2019 Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.