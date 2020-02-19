Fenerbahçe'den derbi öncesi sürpriz takım yemeği

Fenerbahçe'de Ankaragücü yenilgisinin şokunun ardından Galatasaray derbisi öncesi yaraların sarılması için hummalı bir çalışma başlatılmış durumda.
Bu doğrultuda Başkan Ali Koç, Semih Özsoy ve Selahattin Baki Ankaragücü mağlubiyetinin hemen ardından takıma destek olmak için Samandıra'ya giderken, hem futbolculara hem de teknik heyete destek verdi. Üç maçtır galibiyet yüzü görmeyen takımın üzerindeki ölü toprağını atmak için yönetimle birlikte teknik heyet de seferberlik ilan ederken, birlik-beraberlik parolasıyla hareket edildi.
Takımın üzerindeki gerilimi azaltıp, derbiyle beraber yeniden yarışa tutunmak isteyen Fenerbahçe kurmayları şampiyonluk yarışında da hala defterin kapanmadığına inanıyor. Futbolcuları da bu düşünceye inandırmak için büyük çaba gösterilirken, hafta içerisinde bu doğrultuda takım yemeği düzenlenecek. Sarı-lacivertlilerde bu yemekle birlikte kenetlenme sağlanması planlanıyor. Öte yandan yemeğin dışında Samandıra'da taraftar ziyareti gibi bazı etkinliklerin yapılması da planlar dahilinde.
(Habertürk)
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