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aksam.com.tr
  • 29 Şubat 2020 Cumartesi 00:53
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  • 29 Şubat 2020 Cumartesi 00:57

Fenerbahçe'den deplasmanda kritik galibiyet

Fenerbahçe'den deplasmanda kritik galibiyet

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Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımı, THY EuroLeague'in 26. haftasında İspanya temsilcisi Valencia ile deplasmanda karşılaştı. Sarı - lacivertliler, sadece 2 kez geriye düştüğü karşılaşmadan 93-86'lık skorla galip ayrıldı

Fenerbahçe Beko, bu sezon EuroLeague'deki 12. galibiyetini almış oldu. Obradovic'in öğrencileri, sezonun ilk yarısında 2 sayıyla mağlup olduğu rakibini 7 sayılık farkla mağlup ederek ikili averajda üstün duruma gelmiş oldu.

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Golcü sahneye çıktı
Golcü sahneye çıktı

Golcü sahneye çıktı

Beşiktaş, Süper Lig’in 26. haftasının açılış maçında ilk yarı 1-0 geride kapattığı mücadelede Alanyaspor’u Burak Yılmaz’ın golleriyle 2-1 mağlup etti.

Fenerbahçe'den deplasmanda kritik galibiyet
Fenerbahçe'den deplasmanda kritik galibiyet

Fenerbahçe'den deplasmanda kritik galibiyet

Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımı, THY EuroLeague'in 26. haftasında İspanya temsilcisi Valencia ile deplasmanda karşılaştı. Sarı - lacivertliler, sadece 2 kez geriye düştüğü karşılaşmadan 93-86'lık skorla galip ayrıldı

'Bir ölürüz, bin doğarız'
'Bir ölürüz, bin doğarız'

'Bir ölürüz, bin doğarız'

Süper Lig'in 24. haftasında deplasmanda Alanyaspor'u 2-1 mağlup eden Beşiktaş'ta iki golü de atan kaptan Burak Yılmaz, karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulundu.

Tahkim Kurulu'ndan Beşiktaş ve Fenerbahçe'ye kötü haber
Tahkim Kurulu'ndan Beşiktaş ve Fenerbahçe'ye kötü haber

Tahkim Kurulu'ndan Beşiktaş ve Fenerbahçe'ye kötü haber

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Başakşehir'in son 16 turundaki rakibi Kopenhag
Başakşehir'in son 16 turundaki rakibi Kopenhag

Başakşehir'in son 16 turundaki rakibi Kopenhag

Portekiz temsilcisi Sporting Lizbon'u uzatma dakikalarında bulduğu golle 4-1 mağlup eden Medipol Başakşehir'in, UEFA Avrupa Ligi son 16 turundaki rakip belli oldu. Temsilcimiz, Danimarka'nın Kopenhag takımıyla eşleşti.

Başakşehir'in rakibinde tanıdık isim
Başakşehir'in rakibinde tanıdık isim

Başakşehir'in rakibinde tanıdık isim

Medipol Başakşehir'in UEFA Avrupa Ligi Son 16 Turu'nda rakibi Kopenhag, son 32 turunda Celtic'i eleyerek bir üst tura kaldı. Danimarka ekibi kendi liginde bu sezon oynadığı 22 müsabakada 15 galibiyet, 2 beraberlik ve 5 mağlubiyet sonucunda topladığı 47 puanla ikinci sırada yer alıyor. Kopenhag'da bir dönem Trabzonspor forması giyen Dame Ndoye da forma giyiyor.

Okan Buruk Kopenhag eşleşmesini değerlendirdi
Okan Buruk Kopenhag eşleşmesini değerlendirdi

Okan Buruk Kopenhag eşleşmesini değerlendirdi

Başakşehir Teknik Direktörü Okan Buruk, kura çekimi sonrasında konuştu.

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