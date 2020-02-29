Fenerbahçe'den deplasmanda kritik galibiyet

Fenerbahçe Beko, bu sezon EuroLeague'deki 12. galibiyetini almış oldu. Obradovic'in öğrencileri, sezonun ilk yarısında 2 sayıyla mağlup olduğu rakibini 7 sayılık farkla mağlup ederek ikili averajda üstün duruma gelmiş oldu.
Beşiktaş, Süper Lig’in 26. haftasının açılış maçında ilk yarı 1-0 geride kapattığı mücadelede Alanyaspor’u Burak Yılmaz’ın golleriyle 2-1 mağlup etti.
Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımı, THY EuroLeague'in 26. haftasında İspanya temsilcisi Valencia ile deplasmanda karşılaştı. Sarı - lacivertliler, sadece 2 kez geriye düştüğü karşılaşmadan 93-86'lık skorla galip ayrıldı
Süper Lig'in 24. haftasında deplasmanda Alanyaspor'u 2-1 mağlup eden Beşiktaş'ta iki golü de atan kaptan Burak Yılmaz, karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulundu.
Tahkim Kurulu, Beşiktaş’ın Ahmet Nur Çebi için, Fenerbahçe’nin ise Volkan Kazak için yaptığı itirazları reddetti ve cezaları onadı.
Portekiz temsilcisi Sporting Lizbon'u uzatma dakikalarında bulduğu golle 4-1 mağlup eden Medipol Başakşehir'in, UEFA Avrupa Ligi son 16 turundaki rakip belli oldu. Temsilcimiz, Danimarka'nın Kopenhag takımıyla eşleşti.
Medipol Başakşehir'in UEFA Avrupa Ligi Son 16 Turu'nda rakibi Kopenhag, son 32 turunda Celtic'i eleyerek bir üst tura kaldı. Danimarka ekibi kendi liginde bu sezon oynadığı 22 müsabakada 15 galibiyet, 2 beraberlik ve 5 mağlubiyet sonucunda topladığı 47 puanla ikinci sırada yer alıyor. Kopenhag'da bir dönem Trabzonspor forması giyen Dame Ndoye da forma giyiyor.
Başakşehir Teknik Direktörü Okan Buruk, kura çekimi sonrasında konuştu.