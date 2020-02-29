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Golcü sahneye çıktı Golcü sahneye çıktı Beşiktaş, Süper Lig’in 26. haftasının açılış maçında ilk yarı 1-0 geride kapattığı mücadelede Alanyaspor’u Burak Yılmaz’ın golleriyle 2-1 mağlup etti.

Fenerbahçe'den deplasmanda kritik galibiyet Fenerbahçe'den deplasmanda kritik galibiyet Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımı, THY EuroLeague'in 26. haftasında İspanya temsilcisi Valencia ile deplasmanda karşılaştı. Sarı - lacivertliler, sadece 2 kez geriye düştüğü karşılaşmadan 93-86'lık skorla galip ayrıldı

'Bir ölürüz, bin doğarız' 'Bir ölürüz, bin doğarız' Süper Lig'in 24. haftasında deplasmanda Alanyaspor'u 2-1 mağlup eden Beşiktaş'ta iki golü de atan kaptan Burak Yılmaz, karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulundu.

Tahkim Kurulu'ndan Beşiktaş ve Fenerbahçe'ye kötü haber Tahkim Kurulu'ndan Beşiktaş ve Fenerbahçe'ye kötü haber Tahkim Kurulu, Beşiktaş’ın Ahmet Nur Çebi için, Fenerbahçe’nin ise Volkan Kazak için yaptığı itirazları reddetti ve cezaları onadı.

Başakşehir'in son 16 turundaki rakibi Kopenhag Başakşehir'in son 16 turundaki rakibi Kopenhag Portekiz temsilcisi Sporting Lizbon'u uzatma dakikalarında bulduğu golle 4-1 mağlup eden Medipol Başakşehir'in, UEFA Avrupa Ligi son 16 turundaki rakip belli oldu. Temsilcimiz, Danimarka'nın Kopenhag takımıyla eşleşti.

Başakşehir'in rakibinde tanıdık isim Başakşehir'in rakibinde tanıdık isim Medipol Başakşehir'in UEFA Avrupa Ligi Son 16 Turu'nda rakibi Kopenhag, son 32 turunda Celtic'i eleyerek bir üst tura kaldı. Danimarka ekibi kendi liginde bu sezon oynadığı 22 müsabakada 15 galibiyet, 2 beraberlik ve 5 mağlubiyet sonucunda topladığı 47 puanla ikinci sırada yer alıyor. Kopenhag'da bir dönem Trabzonspor forması giyen Dame Ndoye da forma giyiyor.