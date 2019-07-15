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  3. Fenerbahçe'den çifte bomba! Kolarov ve Konoplyanka'da sona gelindi

Fenerbahçe'den çifte bomba! Kolarov ve Konoplyanka'da sona gelindi

Fenerbahçe'den çifte bomba! Kolarov ve Konoplyanka'da sona gelindi

Sarı-Lacivertliler, Roma’nın sol beki Kolarov ile geçen sezonu G.Saray’da tamamlayan Stoke Cityli Ndiaye transferini bu hafta bitirmek amacında.

Transferin en hızlı kulübü olarak öne çıkan, Max Kruse, Emre Belözoğlu, Vedat Muriç ve Gary Rodrgues başta olmak üzere kadrosuna önemli takviyeler yapan Fenerbahçe’nin bu hafta yeni bombaları açıklamak için geri sayıma geçtiği öğrenildi. Kanarya’nın hedefindeki ilk ismin Roma’da forma giyen sol bek Aleksandar Kolarov olduğu belirtildi.

FENERBAHÇE ISRAR EDİYOR

Roma Kulübü Teknik Direktörü Fonseca’nın “Yerine aynı kalitede bir isim alınırsa transferine izin veririm” demesi nedeniyle geciken Kolarov transferinden vazgeçmeyen Kanarya’nın oyuncunun da ayrılma baskısını kullanarak bu işi bitirmeye çalıştığı kaydedildi. İtalyan yöneticilerin 4 milyon euro vermeye hazır olan Fenerbahçe’nin bu teklifini kabul ettirmek için Fonseca ile görüştükleri de ifade edildi.

KONOPLYANKA DA SIRADA

İtalya’dan gelecek olumlu haberi bekleyen Fener bir yandan da Stoke Cityli Badou Ndiaye transferini bitirmeye çalışıyor. Geçen sezonu Galatasaray’da tamamlayan başarılı orta saha oyuncusunu kiralık olarak kadrosuna katmak amacında olan Kanarya, 1 milyon euro ödemeye hazır. Bu iki transfere bu hafta nokta koyacak olan Fener’in Schalke 04’li Yevhen Konoplyanka için de devreye girmesi bekleniyor.

(Star)

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