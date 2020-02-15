Fenerbahçe'den Çalhanoğlu ısrarı

AKŞAM
İTALYA basını Milan forması giyen Hakan Çalhanoğlu’nun devre arasında Leicester ve Fenerbahçe’den gelen teklifleri geri çevirdiğini iddia etmişti. La Gazzetta dello Sport muhabiri Nicolo Schirau da bu konu ile ilgili ilginç bir iddia bulundu. Schirau’nun haberine göre; Devre arasında Hakan, F.Bahçe’nin teklifi ni geri çevirdi. Ancak Sarı-Lacivertli ekibin, 26 yaşındaki orta saha oyuncusunu kadrosuna katmak için ısrarı devam ediyor. Kanarya bu sezon sonunda Milan’ın kapısını yeniden çalacak.
PİYASA DEĞERİ 18 MİLYON
Başarılı oyuncu ile Manchester United ve Arsenal de ilgileniyor. 26 yaşındaki orta sahanın İtalyan ekibi ile olan sözleşmesi 2021 yılının Haziran ayında bitiyor. Hakan, bu sezon Milan forması altında 23 resmi maçta bin 875 dakika sahada kaldı. Milli yıldız bu süre içinde 5 gol, 1 asistlik performans göstererek takımına katkı sağladı. Çalhanoğlu’nun transfermarkt verilerine göre piyasa değeri 18 milyon euro…
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La Gazzetta dello Sport muhabiri Nicolo Schirau, Fenerbahçe’nin sezon sonunda Hakan Çalhanoğlu için Milan’ın kapısını çalacağını iddia etti. Manchester Utd ve Arsenal’in de 26 yaşındaki milli yıldızla ilgilendiğini de dile getirdi.