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Fenerbahçe'den Blaise Matuidi bombası

Fenerbahçe'den Blaise Matuidi bombası

Gelecek sezon için kadro planlamalarına şimdiden başlayan Fenerbahçe'de Damien Comolli'nin transfer hedeflerininden birinin Juventus'un Fransız orta sahası Blaise Matuidi olduğu iddia edildi.

Fransız Mercato365 sitesinin özel haber olarak verdiği bilgiye göre, ekonomik anlamda zorluk çeken ve bonservissiz oyuncuları kadrosuna katmak isteyen Fenerbahçe'de hedef Juventus'la sezon sonu sözleşmesi biten Blaise Matuidi...

Sarı Lacivertliler'in devre arasından itibaren Matuidi'yle sözleşme pazarlıklarına başlayacaği belirtilirken Juventus'un da oyuncusuyla sözleşme uzatmak istediği, Katar kulüplerinin de nabız yokladığı bilgisi verildi.

(Fanatik)

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