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  3. Fenerbahçe'den Birsel Vardarlı Demirmen'e anlamlı veda

Fenerbahçe'den Birsel Vardarlı Demirmen'e anlamlı veda

Fenerbahçe'den Birsel Vardarlı Demirmen'e anlamlı veda

Fenerbahçe Kulübü, 13 yıl boyunca sarı-lacivertli formayı terleten Birsel Vardarlı Demirmen için gerçekleştirilecek jübilenin bilet gelirlerinin kız çocuklarının eğitimine bağışlanacağını duyurdu.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre, Birsel Vardarlı Demirmen için 22 Aralık Pazar günü Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde Bellona Kayseri Basketbol ile oynanacak maç öncesi jübile düzenlenecek.

Sarı-lacivertli taraftarlar, 10 liradan satışa çıkacak biletlerle hem Birsel Vardarlı Demirmen'in veda maçını hem de Bellona Kayseri Basketbol mücadelesini izleyebilecek.

Birsel için düzenlenecek jübilenin bilet gelirleri, kulüp tarafından Anadolu'daki kız çocuklarının eğitimleri için bağışlanacak.


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