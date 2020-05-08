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aksam.com.tr
  • 08 Mayıs 2020 Cuma 17:37
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  • 08 Mayıs 2020 Cuma 17:39

Fenerbahçe'den bir koronavirüs açıklaması daha

Fenerbahçe'den bir koronavirüs açıklaması daha

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Fenerbahçe, 11 Mayıs'ta yapılacak antrenmanın iptal olduğunu ve tüm teknik ekibin ve futbolcuların tamamının bir kez daha Covid-19 PCR testine tutulacağını açıkladı.

Yapılan açıklama şu şekilde:

“Kulübümüz tarafından Samandıra Can Bartu Tesislerimizde 5 Mayıs Salı günü tüm futbolcu, teknik ekip ve çalışanlarımıza Covid-19 tanı testi yapıldığı;

Samandıra çalışanlarımızdan birinin sonucunun pozitif tespit edildiği, bir diğer çalışanımızın da şüpheli durumda olduğu paylaşılmıştı.

İlk testte pozitif çıkan çalışanımızın ev izolasyonunda tedavisine devam edilmektedir. İlk testlerde şüpheli görülen çalışanımızın ise bugün yapılan yeni test sonucunun negatif olduğu saptanmıştır.

Bu gelişmeler doğrultusunda, takımımızın 11 Mayıs 2020 Pazartesi günü yapacağı antrenman iptal edilmiş; futbol takımımız ve teknik ekibimizin tamamı Pazartesi günü bir kez daha Covid-19 PCR testine tabi tutulacaklardır.

Konu hakkında gelişme oldukça tekrar kamuoyuna bilgilendirme yapılacaktır.”

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