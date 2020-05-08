Fenerbahçe'den bir koronavirüs açıklaması daha

Yapılan açıklama şu şekilde:
“Kulübümüz tarafından Samandıra Can Bartu Tesislerimizde 5 Mayıs Salı günü tüm futbolcu, teknik ekip ve çalışanlarımıza Covid-19 tanı testi yapıldığı;
Samandıra çalışanlarımızdan birinin sonucunun pozitif tespit edildiği, bir diğer çalışanımızın da şüpheli durumda olduğu paylaşılmıştı.
İlk testte pozitif çıkan çalışanımızın ev izolasyonunda tedavisine devam edilmektedir. İlk testlerde şüpheli görülen çalışanımızın ise bugün yapılan yeni test sonucunun negatif olduğu saptanmıştır.
Bu gelişmeler doğrultusunda, takımımızın 11 Mayıs 2020 Pazartesi günü yapacağı antrenman iptal edilmiş; futbol takımımız ve teknik ekibimizin tamamı Pazartesi günü bir kez daha Covid-19 PCR testine tabi tutulacaklardır.
Konu hakkında gelişme oldukça tekrar kamuoyuna bilgilendirme yapılacaktır.”
Uluslararası Futbol Birliği Kurulu (IFAB), 2020 yılının sonuna kadar oynanacak maçlarda 5 oyuncu değişikliği hakkı olacağını açıkladı.
Fenerbahçe, TFF 3. Lig ekiplerinden Gölcükspor'da forma giyen İsmail Yüksek'i transfer ettiğini resmen açıkladı. Sarı-Lacivertliler, 21 yaşındaki futbolcu ile 5 yıllık sözleşme imzaladı.
Fenerbahçe'nin anlaştığı iddia edilen teknik direktör Nenad Bjelica'da son dakika gelişmesi yaşanıyor. Hırvat antrenör, ülkesinin basınına yaptığı açıklamada, geçtiğimiz hafta Fenerbahçeli yöneticilerle görüşme yaptığını ancak o günden beri Sarı-Lacivertlilerden hiç kimsenin kendisiyle irtibat kurmadığını açıkladı.
Fenerbahçe'de son dakika transfer gelişmesi yaşanıyor. Sarı-Lacivertlilerin Galatasaray'dan kadrosuna kattığı Tolga Ciğerci, ‘yuvam' dediği Fenerbahçe'den ayrılıyor. Bundesliga'ya dönmek isteyen 28 yaşındaki orta saha, Wolfsburg'tan gelen teklifi kabul etti.
Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle ertelenen liglerin 12 Haziran'da başlatılması kararıyla ilgili açıklamalarda bulundu.
Beşiktaş'ın yeni sezonda umudu olan gençler bu sezon fazla şans bulamadı. Genç oyuncular içinde DG Sivasspor'da kiralık oynayan Fatih Aksoy toplam 1953 dakika ile en tecrübeli isim. Onu Ümraniye'de forma giyen Erdem Seçgin 940 dakika ile takip ediyor. U19 takımı ligde şu anda üçüncü sırada.
Kosova Futbol Federasyonu Başkanı Agim Ademi, Vedat Muriqi'e en son Tottenham'ın talip olduğunu açıkladı.