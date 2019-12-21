Haberler, Son Dakika Haberleri
  • $ 5,942
  • 6,5848
  • 282.553
  • 111177
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
Reklamı Kapat
  1. Haberler
    2. >
  2. Spor
    3. >
  3. Fenerbahçe'den başantrenör Obradovic'e destek açıklaması

Fenerbahçe'den başantrenör Obradovic'e destek açıklaması

Fenerbahçe'den başantrenör Obradovic'e destek açıklaması

Fenerbahçe Kulübü, sıkıntılı bir sezon geçiren sarı-lacivertli erkek basketbol takımına ve başantrenör Zeljko Obradovic'e destek verdi.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, Fenerbahçe Beko'nun mücadele ettiği tüm kulvarlada sezona zirve hedefiyle başladığı belirtilerek, "İçerisinde bulunduğumuz sezon ne yazık ki şu an itibarıyla beklediğimiz, alışageldiğimiz Fenerbahçe Beko kimliğinden uzak görünse de bizim takımımıza ve koçumuz Obradovic'e dair en ufak bir soru işaretimiz bulunmamaktadır. Yönetim kurulumuz ve camiamız, Obradovic liderliğindeki takımımıza sonuna kadar güvenmekte ve inanmaktadır." ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada, A Milli Erkek Basketbol Takımı ve Pınar Karşıyaka Başantrenörü Ufuk Sarıca ile görüşüldüğü iddialarının gerçek dışı olduğu vurgulanarak, "Bazı basın kaynaklarında yer bulan Ufuk Sarıca ile görüşüldüğü, diyaloğa geçildiği haberleri kesinlikle doğru değildir ve tamamıyla hayal ürünüdür. Benzer şekilde sosyal medyada yer alan iddia ve dedikodu odaklı söylemler de tamamen gerçek dışıdır." denildi.

Sarı-lacivertli taraftarların resmi açıklamalar dışındaki haberlere itibar etmemesi gerektiği belirtilerek, şunlar kaydedildi:

"Fenerbahçe camiası olarak yarın saat 13.00'te Ülker Spor ve Etkinlik Salonumuz'da önce Fenerbahçe Beko-Teksüt Bandırma maçını hep birlikte izleyip sonra saat 15.00 itibarıyla da Fenerbahçe Öznur Kablo-Bellona Kayseri Basketbol maçımız öncesinde kaptanımız Birsel Vardarlı'yı eşsiz bir jübile ile onurlandıracağız. Pazar günü 19.00 itibarıyla da Fenerbahçemizin Beşiktaş ile oynadığı maçta tribünlerimizi doldurup son saniyeye dek futbol takımımızın yanında olacağız."  (AA)


Taner Ölmez, sevgilisi Ece Çeşmioğlu'yla evleniyor!
Enes Batur'un şarkısı alıntı mı? Benzerliğe dikkat çeken Reynmen oldu!
'Rap sanat değil, balon'
Hadise MasterChef'e neden katılmadı?
Bu halinden eser kalmadı! Sonunda bunu da yaptı
<p>Bir simitçinin tüm simitlerini aldığı görüntüler sosyal medyada izlenme rekorları kırınca bir and

Ayakları Üşüyen Amcaya Ayakkabılarını Verdi

Hayranı gibi yaklaştı önce imzasını aldı, sonra canını!

Balıkçıların ağına takılan korkutucu canlılar

Kıran 11 Narko Terör operasyonu başlatıldı