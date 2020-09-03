Fenerbahçe'den Başakşehir'e Edin Visca teklifi: 5 futbolcu ve 3-4 milyon euro

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Transferin en etkili takımı Fenerbahçe, 3 yıldızın transferi için son hamlelerini yapıyor. Eran Zahavi ile her konuda anlaşan, Marcel Tisserand'ı büyük ölçüde bitiren Sarı-Lacivertliler, asıl sükseyi Edin Visca transferiyle yapmak istiyor. Emre Belözoğlu, Göksel Gümüşdağ'ı ikna etmek için yoğun mesai harcarken Fenerbahçe'nin 30 yaşındaki futbolcu için Başakşehir'e Ozan Tufan, Tolgay Arslan, Deniz Türüç, Miha Zajc ve Zanka ile 3-4 milyon euroluk bir ödeme yapmaya hazır olduğu belirtildi.

Medipol Başakşehir'in ulaştığı tarihi şampiyonlukta büyük rol oynayan Edin Visca'nın yeni takımı konusunda sıcak saatler yaşanıyor. Transfer döneminin en hızlı takımı Fenerbahçe'de gözler, uzun yıllardır taraftarların hayallerini süsleyen Medipol Başakşehirli Edin Visca'ya çevrildi.



EMRE BELÖZOĞLU YOĞUN MESAİ HARCIYOR

Sarı-Lacivertliler, Medipol Başakşehir'in yıldız oyuncusu Edin Visca'yı kadrosuna katmak için harekete geçti. Fenerbahçe yönetiminin Bosnalı kanat oyuncusunu kadrosuna katmak için yoğun bir trafik yaşadığı belirtiliyor. Özellikle Emre Belözoğlu, Edin Visca’ya Çubuklu’yu giydirmek için yoğun mesai harcıyor. Emre geçtiğimiz gün Visca ile yemekte buluşmuştu.

VISCA’NIN FENERBAHÇE SABIRSIZLIĞI

Genç sportif direktör, Göksel Gümüşdağ’ı ikna etmek adına elinden geleni yapıyor. Fenerbahçe’de oynamayı çok isteyen Visca'nın ise sabırsız bir şekilde kulüplerin anlaşmasını beklediği öne sürüldü.

FENER’İN EN BÜYÜK KOZU 1 YIL KALAN SÖZLEŞMESİ

Bosnalı futbolcunun sözleşmesinin bitimine 1 yıl kalması, Fenerbahçe cephesinin şu anki en büyük kozu olarak dikkat çekti.

5 FUTBOLCU ve 3-4 MİLYON EURO!

Takas için Ozan, Tolgay, Deniz, Zajc ve Zanka isimlerini masaya koyan Kanarya bu isimleri vermeye hazır. Sarı lacivertlilerin 3-4 milyon euro bonservisi de gözden çıkardığı belirtiliyor. Emre, ne yapıp edip Boşnak yıldıza çubuklu formayı giydirip en büyük transfer bombalarından birini patlatmaya kararlı.

ZAHAVI İLE HER KONUDA ANLAŞMA SAĞLANDI

İsrailli yıldız ile her konuda anlaşma sağlandı. Eran Zahavi, Fenerbahçe’nin 1 milyon Euro imza parası ve 2.5 milyon Euro’luk maaş teklifine ‘evet’ dedi. Sarı- Lacivertliler 33 yaşındaki yıldızdan biraz beklemesini istedi. Fenerbahçe, Vedat Muriç’in Lazio’ya transferi gerçekleşir gerçekleşmez Zahavi’yi İstanbul’a davet ederek imzayı attıracak.

TISSERAND’DA SONA GELİNDİ

Fenerbahçe, Kongolu savunmacının transferini büyük ölçüde bitirdi ancak son dönemde diğer transfer görüşmelerine ağırlık verildiği için Tisserand konusunda vites düşürüldü. Muriç ve Zahavi konusu netleştikten sonra Wolfsburg’lu stoper için son görüşme yapılacak. Tisserand transferinin kısa sürede bitmesi bekleniyor.