Fenerbahçe'den ayrılan Frey gollerine başladı

Fenerbahçe'den Belçika'nın Waasland-Beveren kulübüne kiralanan Michael Frey, takımıyla çıktığı ikinci maçında 2 gol attı.
Kupa maçında takımı adına ilk 11'de sahaya çıkan Frey, 52 ve 85. dakikalarda attığı gollerle takımının aldığı galibiyete büyük pay sahibi oldu.
Frey'in takımı Beveren Belçika Ligi'nde oynadığı 8 maçta aldığı 4 puanla sondan 2. sırada bulunuyor.
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