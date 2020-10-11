  • SPOR TOTO SÜPER LİG
aksam.com.tr
  • 11 Ekim 2020 Pazar 09:37
  • |
  • Son Güncelleme:

Fenerbahçe'den ayrılan Frey gollerine başladı

Fenerbahçe'den ayrılan Frey gollerine başladı

Paylaş

Fenerbahçe'den Waasland-Beveren'e kiralanan Michael Frey, takımının kupada Sparta Petegem'i 3-0 yendiği maçta 2 gol kaydetti.

Fenerbahçe'den Belçika'nın Waasland-Beveren kulübüne kiralanan Michael Frey, takımıyla çıktığı ikinci maçında 2 gol attı.

Kupa maçında takımı adına ilk 11'de sahaya çıkan Frey, 52 ve 85. dakikalarda attığı gollerle takımının aldığı galibiyete büyük pay sahibi oldu.

Frey'in takımı Beveren Belçika Ligi'nde oynadığı 8 maçta aldığı 4 puanla sondan 2. sırada bulunuyor.

SİZİN İÇİN SEÇTİKLERİMİZ

Vida evine dönüyor
Vida evine dönüyor

Vida evine dönüyor

En kritik karşılaşma
En kritik karşılaşma

En kritik karşılaşma

Ahmet Nur Çebi'den Beşiktaş'a 300 milyon TL
Ahmet Nur Çebi'den Beşiktaş'a 300 milyon TL

Ahmet Nur Çebi'den Beşiktaş'a 300 milyon TL

Fenerbahçe'nin yeni transferi Kemal Ademi ilk idmanına çıktı

SPOR GÜNDEMİ

'Aleix Garcia'yı G.Saray'ın elinden kaptık'
'Aleix Garcia'yı G.Saray'ın elinden kaptık'

'Aleix Garcia'yı G.Saray'ın elinden kaptık'

Transfer sezonunda bir türlü beklenen orta saha takviyesini yapamayan Galatasaray'da taraftarı üzecek bir açıklama Romanya'dan geldi.

Sergen: 'Böyle devam ederse 10. haftayı göremeyiz'
Sergen: 'Böyle devam ederse 10. haftayı göremeyiz'

Sergen: 'Böyle devam ederse 10. haftayı göremeyiz'

Avrupa'nın ardından Süper Lig'de de başarısız sonuçlar alan Siyah-Beyazlılar'da devreye teknik direktör Sergen Yalçın girdi. Tecrübeli hoca dünkü idman öncesinde futbolcularını, "Böyle devam edersek ligin 10.haftasını göremeyiz! Ben buna müsaade etmem" sözleriyle uyardı.

Mandzukic para yüzünden Türkiye'ye gelmedi
Mandzukic para yüzünden Türkiye'ye gelmedi

Mandzukic para yüzünden Türkiye'ye gelmedi

Hırvatlar, Mario Mandzukic'in Türkiye'den gelen teklifleri kabul etmeme nedeninin para olduğunu yazdı.

Lens yönetime ölümü gösterip sıtmaya razı edecek
Lens yönetime ölümü gösterip sıtmaya razı edecek

Lens yönetime ölümü gösterip sıtmaya razı edecek

Beşiktaş'ta kadro dışı bırakılan Hollandalı oyuncu Jeremain Lens, sözleşmesini feshetmek için 3 milyon Euro talep etti. Yönetim kabul etmezse, Lens iki yılda 7 milyon Euro kazanacak.

Galatasaray'da Okan Kocuk kaleyi devralmayı hedefliyor
Galatasaray'da Okan Kocuk kaleyi devralmayı hedefliyor

Galatasaray'da Okan Kocuk kaleyi devralmayı hedefliyor

Galatasaray'da Fatih Öztürk'ün transferi sonrasında yedek kaleci konumuna düşen Okan Kocuk, yeniden as kadroya girmek için çabalıyor.

Şenol Güneş ilk peşinde
Şenol Güneş ilk peşinde

Şenol Güneş ilk peşinde

Milli Takım'da 65 maça çıkıp, 32 galibiyet, 16 yenilgi alan Şenol Güneş, tarihimizde hiç yenemediğimiz Rusya karşısında deplasmanda bir ilke imza atmak istiyor.

Copyright 2019 Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.