Haberler, Son Dakika Haberleri
  • $ 5,9855
  • 6,7386
  • 247.404
  • 88.533
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
Reklamı Kapat
  1. Haberler
    2. >
  2. Spor
    3. >
  3. Fenerbahçe'den Asmir Begovic sürprizi

Fenerbahçe'den Asmir Begovic sürprizi

Fenerbahçe'den Asmir Begovic sürprizi

Transfer dönemini öncesi çalışmaları hızlandıran Fenerbahçe, Bournemouth forması giyen Bosnalı kaleci Asmir Begovic ile ilgileniyor.

Fenerbahçe'de kaleci transferi yeniden gündeme geldi. Sarı lacivertli kulübün, Bournemouth forması giyen Bosnalı kaleci Asmir Begovic ile ilgilendiği ve Olympiakos ile yarıştığı iddia edildi.

İngiliz basınından Daily Star'ın haberine göre Fenerbahçe, İngiltere Premier Lig ekibi Bournemouth'un kalesini koruyan Asmir Begovic'i transfer listesine aldı. Yunan ekibi Olympiakos'un da Bosnalı kaleciye talip olduğu ve iki kulübün Asmir Begovic konusunda yarışacağı öne sürüldü.

Kadroya giremeyen ve teknik direktörü ile sorunlar yaşayan Asmir Begovic'in sezon sonunda Bournemouth'dan ayrılması bekleniyor. Yeni adresi için en güçlü adayların Fenerbahçe ve Olympiakos olduğu ifade ediliyor.

(Futbol Arena)

Son dakika haberleri, son dakika haber, son dakika gelişmeleri
Son dakika haberleri

Serenay'a Kerem sorulunca sessizliğe büründü
Sensiz cennet bile sürgün Aslı!
Alkışlanacak uzlaşma
Özerk, Akkaya'ya yaklaşamayacak
Düğün hediyesi Kapalıçarşı'dan
Pazar gününü tembellik ederek geçirmek isteyenler burada mı?

Pazar Gününü Böyle Geçirmek İsteyenler

İşsizlik maaşı için şart koşulan 120 günlük 'prim ödeyerek sürekli çalışma' maddesi değiştiriliyor

Yayla yollarında baharda kar temizliği

Çaykur Rizespor - Galatasaray maçından ilk kareler