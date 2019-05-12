Fenerbahçe'den Asmir Begovic sürprizi

Fenerbahçe'de kaleci transferi yeniden gündeme geldi. Sarı lacivertli kulübün, Bournemouth forması giyen Bosnalı kaleci Asmir Begovic ile ilgilendiği ve Olympiakos ile yarıştığı iddia edildi.

İngiliz basınından Daily Star'ın haberine göre Fenerbahçe, İngiltere Premier Lig ekibi Bournemouth'un kalesini koruyan Asmir Begovic'i transfer listesine aldı. Yunan ekibi Olympiakos'un da Bosnalı kaleciye talip olduğu ve iki kulübün Asmir Begovic konusunda yarışacağı öne sürüldü.

Kadroya giremeyen ve teknik direktörü ile sorunlar yaşayan Asmir Begovic'in sezon sonunda Bournemouth'dan ayrılması bekleniyor. Yeni adresi için en güçlü adayların Fenerbahçe ve Olympiakos olduğu ifade ediliyor.

(Futbol Arena)