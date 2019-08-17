Fenerbahçe'den Angelo Ogbonna bombası

SPOR GÜNDEMİ

Galatasaray'da büyük şok! Finansal Fair Play engeli Galatasaray'da büyük şok! Finansal Fair Play engeli Bu sezon yaptığı transferlere 7.4 milyon Euro harcayan, Fernando'dan ise 4.5 milyon Euro gelir elde eden Galatasaray, tablo değişmezse FFP anlaşması gereği bu açığa sebep olan Luyindama'yı Avrupa kadrosuna yazamayacak.

'Galatasaray'ı Falcao bile kurtaramaz' 'Galatasaray'ı Falcao bile kurtaramaz' Erman Toroğlu, Spor Toto Süper Lig 2019-2020 Cemil Usta Sezonu'nun ilk hafta açılış maçında oynanan Yukatel Denizlispor - Galatasaray maçı hakkında açıklamalarda bulundu.

Taraftarın sabrı kalmadı! İki kulüpten teklif aldı kendini kaybetti Taraftarın sabrı kalmadı! İki kulüpten teklif aldı kendini kaybetti Denizlispor maçında 9 dakika içerisinde gördüğü iki sarı kartla oyundan atılan Marcao'nun sergilediği performans hem teknik heyetin hem de taraftarların sabrını taşırdı.

Fenerbahçe'ye büyük şok! İmzayı attı Fenerbahçe'ye büyük şok! İmzayı attı Roma, Fenerbahçe'nin de transfer gündeminde olduğu iddia edilen 33 yaşındaki Bosna Hersekli golcüsü Edin Dzeko'nun sözleşmesini 2022 yılına kadar uzattığını açıkladı.

Beşiktaş'ta rota İngiltere! Hedefte iki isim var... Beşiktaş'ta rota İngiltere! Hedefte iki isim var... Süper Lig'de sezonun ilk haftasında deplasmanda Sivasspor ile karşılaşacak olan Beşiktaş'ta; yönetim, Ada’ya çıkarma yaparak Everton kulübü ile masaya oturacak. Cenk Tosun'a "evine dön" mesajı verecek olan siyah beyazlı yönetim, İngiliz ekibinin bir diğer oyuncusu Yannick Bolasie için de temaslarını sürdürecek.

Galatasaray soyunma odasında büyük tartışma Galatasaray soyunma odasında büyük tartışma Denizlispor - Galatasaray maçı bitiminde yaşanan gerilimin, soyunma odasına taşındığı ortaya çıktı. Üst düzey bir emniyet görevlisinin Galatasaray soyunma odasına girmeye çalıştığı ileri sürüldü.