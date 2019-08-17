Fenerbahçe'den Angelo Ogbonna bombası

Yeni sezona transferleri tamamlamadan girecek olan Fenerbahçe, stoperde yeniden atağa kalktı. Simon Kjaer transferinde maliyeti düşürmeyi başaramayarak sonuç alamayan Sarı-Lacivertliler West Ham'ın Nijerya asıllı İtalyan stoperi Ogbonna için gözünü yeniden Ada'ya dikti.
COMOLLİ RANDEVU İSTEDİ!
West Ham United'a satın alma opsiyonlu kiralama teklifinde bulunmak için hazırlık yapan Fenerbahçe'de Damien Comolli'nin İngiliz yöneticilerden randevu aldığı ifade ediliyor.
SÜREKLİ OYNAMAK İSTİYOR
West Ham'ın teknik patronu Pellegrini'nin onay vermesi durumunda Ogbonna İstanbul'a çağrılacak. Takımında yedek olan Ogbonna da sürekli forma giyeceği bir takıma gitmek istiyor.
13 KEZ İTALYA FORMASINI GİYDİ
Sol ayaklı bir stoper olan Ogbonna 31 yaşında ve 1.91 boyunda. 13 kez İtalya Milli Takım forması giyen Ogbonna sağlam fiziği ile hem havadan hem de yerden etkili bir stoper.
(Takvim)
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