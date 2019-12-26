Fenerbahçe'den Anderson Talisca bombası!

Çin Futbol Federasyonu, yabancı oyuncu kuralıyla ilgili değişikliğe giderek kulüplerin sahada en fazla 4 futbolcu bulundurabileceğini ve maaşların 3 milyon eurodan fazla olmaması gerektiğini duyurdu.

Çin Futbol Federasyonu daha önce de kulüplerin yaptıkları transferlerde harcadıkları bonservis bedeli kadar vergi vermesini zorunluluk haline getirmiş ve bunun sonucunda yapılan transferlerde ciddi anlamda düşüş görünmüştü. Çin Süper Ligi'nde forma giyen Oscar, Hulk, Talisca, El Shaarawy, Hamsik, Pelle, Fellaini ve Paulinho gibi yıldız isimler 15-20 milyon Euro bandında astronomik yıllık ücret alıyorlardı.

Brezilyalı yıldız Talisca'nın Fenerbahçe'de oynamaya sıcak baktığı da iddia edildi.

(Fotomaç)