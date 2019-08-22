  • SPOR TOTO SÜPER LİG
aksam.com.tr
  • 22 Ağustos 2019 Perşembe 14:59
  • |
  • 22 Ağustos 2019 Perşembe 14:59

Fenerbahçe'den altyapıya 17 transfer

Fenerbahçe'den altyapıya 17 transfer

Paylaş

Fenerbahçe, futbol takımının altyapısına 17 futbolcu transfer ettiğini duyurdu.

Fenerbahçe, futbol takımının altyapısına 17 futbolcu transfer ettiğini duyurdu.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, 30 Temmuz'da başlayan amatör aktarma transfer sürecinde, altyapıya 17 transfer yapıldığı belirtildi.

Fenerbahçe Futbol Takımı Oyuncu İzleme Birimi Sorumlusu Serhat Pekmezci de yaptığı açıklamada, altyapıya transferlerin devam edeceğini belirterek, " "Fenerbahçe'mize kazandırdığımız oyuncularımız ile geleceğimize her geçen gün daha emin gözlerle bakıyor olacağız. Şu ana kadar yaptığımız transferler sadece bir başlangıç. Daha önceden tespit ettiğimiz oyuncuları tek tek altyapı kadrolarımıza katıyoruz." ifadelerini kullandı.

Yapılan açıklamada, sarı-lacivertlilerin  9 yaşındaki Can Duran, 10 yaşındaki Çağan Sarıdikmen, 11 yaşındaki Yasir Boz, 12 yaşındaki Yasin Gökay Göksu, Ercan Çulha, Enes Şenyiğit, Efe Veli İçgöz, Osman Başkuyu, Bora Yağız Aydın, 13 yaşındaki Ömer Faruk Kahraman, Batuhan Güner, Arif Ensar Aksoy, 14 yaşındaki Kaan Akyazı, İdris Ersoy, Atakan Demir, 15 yaşındaki Ahmet Buğra Güven ve Yusuf Mert Yıldırım'ı altyapısında kattığı kaydedildi.

(AA)

SİZİN İÇİN SEÇTİKLERİMİZ

title

Beşiktaş 90 gün sonra taraftarına kavuşuyor

title

Antalyaspor, Doukara'yı resmen açıkladı

title

Fenerbahçe Erkek Voleybol Takımı'na yeni isim sponsoru

Steven Nzonzi İstanbul´da

SPOR GÜNDEMİ

Luiz Gustavo transferinde son dakika!
Luiz Gustavo transferinde son dakika!

Luiz Gustavo transferinde son dakika!

Fenerbahçe'nin Luiz Gustavo için Marsilya'ya yaptığı 4 milyon Euro'luk teklif reddedildi. Sarı Lacivertlilerin 7 milyon Euro civarında bu transferi bitirebileceği iddia edildi.

Büyük tepkiyle karşılaşmıştı! Görevinden istifa etti
Büyük tepkiyle karşılaşmıştı! Görevinden istifa etti

Büyük tepkiyle karşılaşmıştı! Görevinden istifa etti

Beşiktaş Futbol Takımı Yardımcı Antrenörü Orhan Ak, görevinden istifa etti.

Bir transfer daha bitti! Resmi açıklama yapıldı
Bir transfer daha bitti! Resmi açıklama yapıldı

Bir transfer daha bitti! Resmi açıklama yapıldı

Beşiktaş, Georges-Kevin N'Koudou transferini resmen açıkladı

Galatasaray'a Diagne'den çok kötü haber!
Galatasaray'a Diagne'den çok kötü haber!

Galatasaray'a Diagne'den çok kötü haber!

Senegalli forvet Mbaye Diagne'yi satmak isteyen Galatasaray’da evdeki hesap çarşıya uymadı. Sarı-kırmızılı kulüpte beklentileri boşa çıkaran yıldız futbolcuya 15 milyon Euro'luk bedel biçen yönetim aradığını bulamadı. Ne İngiltere ne de Suudi Arabistan'dan Diagne'yi isteyen çıkmadı.

Fenerbahçe'den 30 milyon Euro istediler!
Fenerbahçe'den 30 milyon Euro istediler!

Fenerbahçe'den 30 milyon Euro istediler!

Renato Sanches'e talip olan Fenerbahçe'ye Bayern Mühih'ten 30 milyon euro'luk fatura çıktı.

Falcao'nun menajerinden flaş Galatasaray açıklaması
Falcao'nun menajerinden flaş Galatasaray açıklaması

Falcao'nun menajerinden flaş Galatasaray açıklaması

Radamel Falcao'nun Galatasaray'a transferinde yetkili olan menajer Ahmet Bulut transfer hakkında çarpıcı açıklamalarda bulundu.

Arap basınından çarpıcı transfer iddiası
Arap basınından çarpıcı transfer iddiası

Arap basınından çarpıcı transfer iddiası

Sadece Türkiye değil, tüm dünyadaki futbol piyasasında hareketli günler yaşanıyor... Transferin son günleri yaklaşırken Araplar'dan da sürpriz bir iddia geldi..
Copyright 2019 Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.