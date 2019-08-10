Fenerbahçe'den Ahmed Musa ve Falette atağı

Transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe için dün iki bomba iddia ortaya atıldı. Suudi basınından Al Yaum, sarı lacivertli ekibin Ahmed Musa için Al Nasr'a 3 milyon Euro'luk kiralama ya da oyuncunun haklarının %30'unun Al Nasr'da kalması şartıyla 10 milyon Euro'luk satın alma teklifinde bulunduğunu yazdı. Suudi kulübünün iki formüle de yanaşmamasına rağmen Fenerbahçe yönetiminin 26 yaşındaki golcü oyuncu için girişimlere devam ettiği vurgulandı. Sarı lacivertlilerin iki gün önce Londra'da Ahmed Musa'nın menajeriyle buluştuğu ve anlaşma zemininin arandığı kaydedildi.
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Stoper bölgesine Zanka dışında bir oyuncu daha almayı planlayan Kanarya'nın bu mevkiye de Simon Falette'yi gündemine aldığı ileri sürüldü. 27 yaşındaki Gineli savunmacının, Frankfurt ile 2 yıl sözleşmesi var. 4 milyon Euro piyasa değerine sahip. Geçtiğimiz sezon 14 maçta şans bulabilen ve 1 asist yapan 1.85 boyundaki Falette'yi Fenerbahçe'nin uygun rakamlara bitirebileceğini belirtiyor.
(Fotomaç)
Fenerbahçe’de son dakika transfer gelişmesi yaşanıyor. Sarı-Lacivertliler uzun süredir transferi için uğraş verdiği Aleksandar Kolarov transferinde sona geldi. Daha önce yıldız futbolcuyla prensip anlaşmasına varan Fenerbahçe, Roma ile de büyük ölçüde anlaştı. Kolarov’un birkaç gün içinde resmen açıklanması bekleniyor.
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