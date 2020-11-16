Fenerbahçe'deki 28 yıllık geleneği Altay Bayındır devam ettirdi

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Fenerbahçe'nin tam 28 yıldır en az bir kalecisi A Milli Takım kadrosunda yer alıyor. Engin İpekoğlu ile başlayan tarihi gelenek, Altay Bayındır'ın ay-yıldızlı ekibe davet edilmesiyle devam etti.

Süper Lig’e verilen milli arada Fenerbahçe’nin tarihsel bir geleneği dikkat çekti. Kaleci Altay Bayındır’ın son anda A Milli Takım kadrosuna dahil edilmesiyle sarı-lacivertli kulüpteki önemli bir kültür devam etti.

1992’de Engin İpekoğlu ile başlayan daha sonra Rüştü Reçber ve Volkan Demirel ile uzun yıllar devam eden ‘milli kaleciler’ geleneği Altay Bayındır’la resmen sürdürülüyor. Bu sezon Fenerbahçe’de 1 numaralı formayı giyen ve yükselen performansıyla öne çıkan 22 yaşındaki Altay, uzun süredir U21 Milli Takımı’nda yer alıyordu.

Gökhan Akkan’ın kadrodan çıkarılmasıyla Şenol Güneş tarafından A Milli Takım’a davet edilen genç eldiven, Fenerbahçe’deki milli takım bayrağını devraldı.

Yıllardır Türk kalecilerin başarısıyla bilinen Fenerbahçe’de, Altay Bayındır son 2 sezonda gelişimi ve kısa sürede yakaladığı aidiyetle herkesin takdirini toplamıştı.

1992-2020 arası süreçte birçok yerli ve milli kaleciyle çalışan sarı-lacivertlilerde Altay’ın da benzer seriyi sürdürmesi hedefleniyor. 1992-1996 ve 1999-2000 dönemlerinde Fenerbahçe’de yer alan Engin İpekoğlu, 1994-2003 ve 2004-2007 aralarında sarı-lacivertli eldivenleri takan Rüştü Reçber, 2002-2019 arası Fenerbahçe’de efsaneleşen Volkan Demirel ile 2019’da transfer olduğu sarı-lacivertlilerde kısa sürede 1 numara olan Altay Bayındır, kulüp tarihine geçecek isimler oluyor.

A Milli Takım’da da Fenerbahçe’yi temsil etme geleneği bu sayede devam ediyor. 28 yıldır kesintisiz olarak Milli Takım’da Fenerbahçeli kaleciler başarıyla forma giyiyor.

MERT, VOLKAN DA GELENEĞİN ÜRÜNÜ

Sarı-lacivertli kulüpte Engin İpekoğlu, Rüştü Reçber, Volkan Demirel ve Altay Bayındır gibi başka özel isimler de bulunuyor. Fenerbahçe altyapısından yetişen Volkan Babacan ve Mert Günok da uzun yıllardır A Milli Takım kalesine seçilen isimler oldu. Şu anda Medipol Başakşehir forması giyen ikili, sarı-lacivertli takıma uzun dönemler hizmet etti. Volkan Babacan, 2006’da çıktığı A Takım’da 2011’e kadar düzenli yer aldı. Mert Günok da 2007’de yükseldiği A takımda 2015’e kadar forma giydi. Bununla beraber 2006-2008 arası sarı-lacivertli formayı giyen kaleci Serdar Kulbilge de Milli Takım’a gitmişti. Oğuz Dağlaroğlu, Serkan Kırıntılı ve Harun Tekin hem Fenerbahçe forması giymiş hem de ay-yıldızlı armaya seçilmiş diğer kaleciler arasında yer alıyor.

Altay Bayındır özellikle bu sezon gösterdiği performansla dikkat çekti. Ankaragücü ve Fenerbahçe’de ilk döneminde U21 Milli Takımı’na seçilen genç eldiven, bu sezon çıtayı yükseltti. Tüm spor kamuoyu tarafından da takdir edilen Altay, A Milli Takım hayalini gerçekleştirdi. İlk kez A Milli Takım kampına dahil olan 21 yaşındaki eldiven büyük bir mutluluk yaşadı.

Fenerbahçe’de sembolleşen ve kulübün yerli kaleci geleneğini sürdürüp A Milli Takım’a seçilen eldivenler büyük önem taşıyor. Bu isimlerin Fenerbahçe’de oynarken ay-yıldızlı forma altındaki dönemleri şöyle:

1992-1996: Engin İpekoğlu

1994-2007: Rüştü Reçber

2004-2014: Volkan Demirel

2020: Altay Bayındır