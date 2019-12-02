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Fenerbahçe'de Zanka yine hayal kırıklığı

Fenerbahçe'de Zanka yine hayal kırıklığı

Fenerbahçe'nin Danimarkalı defans oyuncusu Zanka, milli aranın ardından kendini toparlayamadı. Yeni Malatya deplasmanında iyi bir performans sergileyemeyen Zanka, Göztepe maçında daha kötü oynadı.

Danimarkalı savunmacıya milli maçlar yaramadı. İyi bir performans yakalayan Zanka, milli aranın ardından oynanan Yeni Malatya deplasmanında kötü bir futbol sergilemişti.

29 yaşındaki oyuncu, Göztepe karşısında daha da kötü oynadı. Zanka, pas hatalarının yanı sıra sürekli tuttuğu rakibini kaçırdı. Ersun Yanal, 64. dakikada oyundan aldığı öğrencisine uyarıda bulunarak, bir an önce eski formuna kavuşması gerektiğini söyledi.


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