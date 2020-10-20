Fenerbahçe'de yıldız oyuncuların performansı sevindirdi

Milliyet

Sarı-lacivertliler, İzmir'de hata yapmayarak yoluna devam ederken birçok önemli kazanım ve gelişim sağlandı. Ozan, Caner, Serdar ve Pelkas başta olmak üzere ilk 11'de görev yapan isimlerin performansı teknik heyetten tam not aldı, 3 puan sevinci ikiye katlandı.

Süper Lig’de 5 haftada 11 puan toplayan Fenerbahçe, Göztepe deplasmanında çıkışını sürdürdü. Karagümrük galibiyetiyle milli takım arasına giren sarı-lacivertliler dönüşü de iyi yaptı. İzmir’de sonucun dışında birçok önemli kazanım ve gelişim elde edildi. 3-2’lik galibiyetle İzmir’den dönen sarı-lacivertli ekipte özellikle ilk 11’de oynayan isimlerin performansı umut aşıladı.

ALTAY

Geçen sezonun 2. yarısında başlayan çıkışı devam ediyor. Göztepe mücadelesinde de kritik kurtarışlar yaparak 3 puanın alınmasında önemli rol oynadı.

SERDAR

Ç.Rize ile oynanan ilk maçta hayal kırıklığı yaşatan, maliyeti sebebiyle gönderilmesi gündeme gelen tecrübeli stoper fırsatı iyi değerlendirdi. Lemos’un cezalı olduğu maçta oyunu ve attığı gol ile kendini gösterdi.

CANER

Geçen sezon Beşiktaş’taki performansı beğenilmeyen ve bu sezon Novak’ın alternatifi olması beklenen Caner adeta patlama yaptı. Kestiği etkili ortaların yanısıra temposu ve iki taraflı oyunu ile vazgeçilmez oldu.

GUSTAVO

Kamp dönemini iyi geçiremeyen ve sezona kötü başlayan futbolcu ligin ilk maçında da oyundan alınmıştı. Brezilyalı, hızlıca toparlandı. Göztepe maçıyla bu sezonki en iyi maçını oynadı.

SOSA

Kamp dönemin kaçıran Arjantinli yıldızın performansı giderek yükseliyor. Sosa, Göztepe maçında da oyunun merkezinde yer aldı.

OZAN

Şu ana kadar tartışmasız takımın en etkili ismi... Kamp döneminde Erol Bulut’un beklentilerine cevap veremeyenOzan, ilk lig maçında kulübedeydi. Daha sonra bulduğu şansı iyi değerlendiren milli yıldız, Mert Hakan ve Tolga’dan formayı aldı.

PELKAS

Fenerbahçe’nin Pelkas’ı neden bu kadar istediği ilk maçta ortaya çıktı. Daha takım arkadaşlarının bile ismini tam olarak öğrenemediği Yunan orta saha; oyunu ve attığı golle kalitesini gösterdi.

ÇALIŞKAN SANGARE

Kaptan Gökhan Gönül’ün yokluğunda sağ bekte forma giyen ve ilk kez Fenerbahçe’de bir resmi maça çıkan Nazım Sangare’nin çalışkan futbolu takdir topladı. 26 yaşındaki sağ bekin Göztepe önündeki performansı hem hücumda hem de savunmada dikkat çekti. OPTA’nın hazırladığı rakamlara göre, Nazım Sangare 90 dakika boyunca 63 defa topla buluştu ve yüzde 84.2 pas isabetiyle oynadı. Rakip ceza sahasında 4 kez topla buluşan milli futbolcu, 4 kez ikili mücadele kazandı, 6 sahipsiz top kaptı ve iki başarılı çalımla maçı tamamladı.

SON 5 SEZONUN EN İYİ AÇILIŞI

Fenerbahçe, son 5 sezonunun en iyi lig başlangıcına imza attı. Geride kalan iki sezonda beklentilerin uzağında kalınmasının ardından teknik direktörlüğe Erol Bulut’u getiren ve kadrosunu büyük oranda değiştiren sarı-lacivertliler, 2020-2021 sezonuna etkili başladı. Süper Lig’de 3 galibiyet ve 2 beraberlik yaşayan Fenerbahçe, hanesine 11 puan yazdırdı. Yoluna namağlup devam eden takım, 5. haftalar itibariyle son 5 sezonunun en iyi performansını sergiledi. Sarı-lacivertli ekip en son 2015-2016 sezonunda Portekizli teknik adam Vitor Pereira yönetiminde ilk 5 haftasında 13 puan toplamıştı.

Fenerbahçe’nin bu sezonki deplasman karnesi dikkat çekiyor. Son iki sezonda sarı-lacivertliler rakip sahalarda kazanmakta bir hayli zorlanıyordu. Yeni sezonla birlikte bu durum değişti. Çaykur Rize maçının ardından Göztepe mücadelesi de deplasmanda geçildi. Ayrıca Galatasaray’a karşı da Türk Telekom Stadı’nda kaybedilmeyerek, 3 dış saha maçında 7 puan toplandı.