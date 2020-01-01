Fenerbahçe'de yeni yıl hayali Kolarov! Yönetim kararlı...

Fenerbahçeli taraftarlar, yaz transfer dönemini Aleksandar Kolarov’un yolunu gözlemekle geçirdi. Sırp yıldızla anlaşma sağlandı, sabırsızlıkla KAP açıklaması beklendi. Ancak Roma oyuncuyu satmaya yanaşmayınca, bu transfer suya düştü. Yönetim ise Kolarov’dan vazgeçmedi.

2020 yılında taraftarın hayali, 34 yaşındaki oyuncuyu Çubuklu formayla izlemek. Yönetim de bu transferle 12. adama yeni yıl hediyesi vermek istiyor. Ancak Ocak ayında bu işin bitmesi çok zor. Roma her ne kadar sol bek için Kolasinac ve Medina için girişimlere başlasa da sezonun en formda oyuncusu olan Kolarov’u ara transfer döneminde kaybetmek istemiyor.

Şimdiden imzayı atabilir

Fenerbahçe Yönetimi ise tüm şartları zorlamaya hazır. Başkan Ali Koç ve ekibi, eğer Ocak ayında olmazsa, sezon sonunda bu işi bitirmeye kararlı.

Sırp savunmacı, Haziran’da bitecek sözleşmesini henüz yenilemedi. Bu nedenle Fenerbahçe, bugünden itibaren önümüzdeki sezon için Aleksandar Kolarov ile sözleşme imzalama hakkına sahip.

(Fanatik)