Haberler, Son Dakika Haberleri
  • $ 5,6108
  • 6,3222
  • 255.258
  • 100.065
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
Reklamı Kapat
  1. Haberler
    2. >
  2. Spor
    3. >
  3. Fenerbahçe'de yeni sezon hazırlıkları sürüyor

Fenerbahçe'de yeni sezon hazırlıkları sürüyor

Fenerbahçe'de yeni sezon hazırlıkları sürüyor

Fenerbahçe, 2019-2020 sezonu hazırlıklarını sabah yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Düzce'nin Kaynaşlı ilçesinde bulunan Topuk Yaylası Tesisleri'nde kamp yapan sarı-lacivertli ekip, teknik direktör Ersun Yanal yönetiminde basına kapalı çalıştı.     

Antrenmana ısınma hareketleriyle başlayan futbolcular, dar alanda pas ve top kapma organizasyonları üzerinde durdu.     

İki gruba ayrılan futbolcuların top sürme, dayanıklılık ve taktik çalışmaları ile antrenman son buldu.     

Sarı-lacivertli ekip, akşam yapacağı idmanla hazırlıklarını sürdürecek.      

Son dakika haberleri, son dakika haber, son dakika gelişmeleri
Son dakika haberleri

Tuğba Coşkun ve Fikret Orman'dan balkon keyfi!
Kardeşler kavuştu
Gökçe Özyol ve Ayça Akoğlu evlendi!
Dorukhan Toköz'den Survivor Dimitra açıklaması!
Barışma gülleri
<p>Rakiplerini alt etmek için kuvvet ve cüsse gerektiren pehlivanlar, idmanları kadar beslenmelerine

Bir Pehlivan Bir Kuzuyu Yiyebilir Mi?

İşsizlik maaşı için şart koşulan 120 günlük 'prim ödeyerek sürekli çalışma' maddesi değiştiriliyor

Yeni görüntüleri ortaya çıktı... 'Tosuncuk'un lüks yat sefası

Hatay Reyhanlı'daki patlamadan ilk görüntüler