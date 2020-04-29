Fenerbahçe'de yeni hoca arayışlarına Cocu damgası

Teknik adam konusunda arayışını yabancıya döndüren Fenerbahçe'de yeni gelecek çalıştırıcının yanında mutlaka bir yerli yardımcı olacak. Bilindiği gibi Phillip Cocu bu konuda oldukça sıkıntı çekmişti. Sarı Lacivertliler'de yeni dönem farklı bir işleyişe devam edecek ve yeni gelecek yabancı çalıştırıcının yanında mutlaka yerli bir yardımcı olacak.

Fenerbahçe’de yeni teknik adam konusunda ibre yabancıya dönerken, Phillip Cocu dönemindeki hatalar tekrarlanmayacak. Sarı-lacivertlilerin teknik patronluğu için birçok aday gündeme gelirken, kısa sürede nihai kararın verileceği dile getirildi. Ancak yeni gelecek yabancı çalıştırıcının yanında mutlaka yerli bir yardımcı olacak.

Geçen sezon göreve gelen Cocu bunun sıkıntısını fazlasıyla yaşadı. Tam olarak takımını, ligi ve rakipleri çözemeden başarısız sonuçlar nedeniyle ayrılmak zorunda kalan Cocu, sarı-lacivertlilere adeta ders oldu.

Yeni yabancı teknik adamın benzer sıkıntılar yaşamaması için böyle bir formül düşünüldü. Kulübün belirleyeceği yardımcı antrenör, lig ve takımla ilgili bilgiler verecek. Ayrıca bu ismin gelecek vaat eden bir aday olması da isteniyor. Bu şekilde geleceğin teknik direktörünün de yetiştirmesi planlanıyor.

Lucescu gündemi

Sarı-lacivertli takımda Lucescu ismi de ağırlık kazanmaya başladı. Ekonomik, sportif gerçeklerin yanı sıra Türkiye’yi tanıması da Lucescu’nun şansının artmasını sağlıyor. Yönetimin kafasındaki planlardan biri de Mircea Lucescu oğlu Razvan Lucescu... Rumen çalıştırıcı, sarı-lacivertli yönetimin belirleyeceği yerli bir teknik adamla bir arada görev alacak.

(Milliyet)