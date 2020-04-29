Fenerbahçe'de yeni hoca arayışlarına Cocu damgası

Fenerbahçe’de yeni teknik adam konusunda ibre yabancıya dönerken, Phillip Cocu dönemindeki hatalar tekrarlanmayacak. Sarı-lacivertlilerin teknik patronluğu için birçok aday gündeme gelirken, kısa sürede nihai kararın verileceği dile getirildi. Ancak yeni gelecek yabancı çalıştırıcının yanında mutlaka yerli bir yardımcı olacak.
Geçen sezon göreve gelen Cocu bunun sıkıntısını fazlasıyla yaşadı. Tam olarak takımını, ligi ve rakipleri çözemeden başarısız sonuçlar nedeniyle ayrılmak zorunda kalan Cocu, sarı-lacivertlilere adeta ders oldu.
Yeni yabancı teknik adamın benzer sıkıntılar yaşamaması için böyle bir formül düşünüldü. Kulübün belirleyeceği yardımcı antrenör, lig ve takımla ilgili bilgiler verecek. Ayrıca bu ismin gelecek vaat eden bir aday olması da isteniyor. Bu şekilde geleceğin teknik direktörünün de yetiştirmesi planlanıyor.
Lucescu gündemi
Sarı-lacivertli takımda Lucescu ismi de ağırlık kazanmaya başladı. Ekonomik, sportif gerçeklerin yanı sıra Türkiye’yi tanıması da Lucescu’nun şansının artmasını sağlıyor. Yönetimin kafasındaki planlardan biri de Mircea Lucescu oğlu Razvan Lucescu... Rumen çalıştırıcı, sarı-lacivertli yönetimin belirleyeceği yerli bir teknik adamla bir arada görev alacak.
(Milliyet)
Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim iki yardımcısıyla da yolları ayırıyor... Tecrübeli teknik adam yeni sezon planlaması için yaptığı toplantıya Ümit Davala ve Hasan Şaş'ı çağırmadı. Levent Şahin ise toplantıda yer aldı. Terim'in iki yardımcısını değiştireceği öğrenildi.
Geçen yıldan yerlilere borcu olan yönetim, bu yıl da sadece ocak maaşını ödedi... Geçtiğimiz sezonda yerli oyunculara yaklaşık 60 milyon TL borcu bulunan Fenerbahce, bu sezon da 3 aydır hiçbir futbolcuya maaş ödemedi. Toplam 130 milyonu aşan borcu ödemek için sadece 2 ay süre var.
Trabzonspor'un 7 şampiyonluk görmüş efsanesi Necati, eski derbileri anlattı: “Sahada kimseyi tanımazdık. Ancak maç bitince asla en küçük bir gerginlik olmazdı. Mesela Fenerbahçe ile çok çekişirdik. Eğer maçtan sonra İstanbul'a dönememişlerse bir araya gelip, beraber mangal yapardık.”
orona virüsü (Covid-19) salgını Galatasaray'ın transfer stratejisini değiştirdi. Demir Grup Sivasspor'dan Mert Hakan Yandaş, Emre Kılınç, Erdoğan Yeşilyurt üçlüsü ile Çaykur Rizespor'dan Oğulcan Çağlayan'ı bonservissiz kadrosuna katmaya hazırlanan Aslan, listesine Beşiktaş ile sözleşmesi bitecek olan Caner Erkin'i de ekledi.
Arsenal'in yıldızı Mesut Özil, kulübün yüzde 30'luk maaş indirimi teklifine sert çıktı. Tecrübeli futbolcu konuyla ilgili menajerine “O kadar indirim yapacak olsam Fenerbahçe'de oynarım” dedi.
Galatasaray'da yönetim dev bir ekonomik plana imza atmak üzere. Oyunculardan, ücretlerinde yüzde 30 indirim isteyen sarı kırmızılılar, ayrıca yıllık ücretleri 130 milyon TL'yi bulan Mariano, Selçuk, Nagatomo, Diagne, Maicon, Babel, Seri ve Andone'yi gönderecek.
Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, Siyah-Beyazlı yönetimden Oğuzhan Özyakup'un gelecek sezon takımda tutulmasını istedi. Başarılı antrenör, 27 yaşındaki orta sahayla ilgili “Onunla ilgili önemli planlarım var, potansiyelini ortaya çıkarmamız lazım” dedi.