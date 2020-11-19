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aksam.com.tr
  • 19 Kasım 2020 Perşembe 09:42
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Fenerbahçe'de yeni bir yıldız doğuyor: Arda Güler

Fenerbahçe'de yeni bir yıldız doğuyor: Arda Güler

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Ömer Faruk Beyaz'dan sonra Fenerbahçe'de bir yıldız daha yetişiyor. 2005 doğumlu Arda Güler; sol ayağı, şık çalımları ve başarılı frikikleriyle Sarı-Lacivertli camiayı heyecanlandırıyor.

Fenerbahçe'nin geçtiğimiz pazar günü Karagümrük ile yaptığı hazırlık maçında yedekler arasında özel bir isim dikkat çekti. 2005 doğumlu Arda Güler, ilk kez A takım kadrosunda yer aldı.

ALEX DE SOUZA’NIN DA DİKKATİNİ ÇEKTİ

Yaklaşık 3 senedir Fenerbahçe altyapısında olan ve sol ayağıyla beğeni toplayan 15 yaşındaki Arda, sarı-lacivertlilerin potansiyelli yıldız adayı. Alex de Souza'nın bile videolardan izleyerek dikkatini çeken Arda Güler; şık çalımları, başarılı frikikleri, şutları ve orta sahada oyun kurucu rolündeki başarısıyla genç yaş gruplarında şimdiden 10 numarayı kaptı.

ÖMER FARUK BEYAZ’DAN SONRA…

Aynı zamanda alt yaş gruplarındaki takımlarda kaptanlıkta yapan yetenekli isim; Emre Belözoğlu, Tahir Karapınar ve Ekrem Ekşioğlu'nun da yakından bildiği bir oyuncu. Sosyal medyada da sık sık golleri ve çalımlarını içeren videolarla yer alan Arda Güler, Ömer Faruk Beyaz'dan sonra en çok gelecek vaat eden isim konumunda. O nedenle şimdiden genç yıldız adayına yakın ilgi gösteriliyor.

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