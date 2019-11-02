Haberler, Son Dakika Haberleri
  • $ 5,7088
  • 6,3959
  • 278.088
  • 98462.7
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
Reklamı Kapat
  1. Haberler
    2. >
  2. Spor
    3. >
  3. Fenerbahçe'de yardımcı antrenör Volkan Demirel'in doğum günü kutlandı

Fenerbahçe'de yardımcı antrenör Volkan Demirel'in doğum günü kutlandı

Fenerbahçe'de yardımcı antrenör Volkan Demirel'in doğum günü kutlandı

Fenerbahçe Futbol Takımı'nda yardımcı antrenör Volkan Demirel'in doğum günü kutlandı.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, Süper Lig'in 10. haftasında yarın İstikbal Mobilya Kayserispor ile oynayacağı maç için Kayseri'de bulunan Fenerbahçe'de Volkan Demirel için sürpriz bir doğum günü kutlaması gerçekleştirildiği belirtildi.

Açıklamada, 27 Ekim'de 38 yaşına giren Volkan Demirel için pasta kesildiği kaydedildi. Sarı-lacivertli teknik ekibin ve oyuncuların tebriklerini kabul eden Volkan, kutlama için teşekkür etti.

Volkan Demirel, FB TV'ye yaptığı açıklamada, "Fenerbahçe'de 19 yıldır doğum günü kutluyorum, bunun 18'i futbolculuk yıllarımdaydı. İlk kez teknik heyet tarafında doğum günüm kutlandı. İnşallah sezon sonunda şampiyonluk pastasını da hep birlikte keseriz." ifadelerini kullandı.

Son dakika haberleri, son dakika haber, son dakika gelişmeleri
Son dakika haberleri

Engin Altan'ın son paylaşımı sosyal medyayı ikiye böldü!
Kadir Doğulu'dan romantik paylaşım! 'En güzelini almışım koluma...'
Serenay Sarıkaya'nın panik anları! Ne yapacağını şaşırdı
Reynmen'den ailesine büyük jest!
Chloe net konuştu: Hiçbir zaman bırakmayacağım!
<p>Bakır eşyalar nasıl temizlenir? Bakır mutfak malzemelerinin temizliği için hangi yöntemleri denem

Bakır Eşyalar Nasıl Temizlenir? #DoğalaDönüş

İşsizlik maaşı için şart koşulan 120 günlük 'prim ödeyerek sürekli çalışma' maddesi değiştiriliyor

430 liraya varan zam geliyor! Emekliye güzel haber

NASA'nın dünyayı şaşırtan paylaşımları