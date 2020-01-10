Fenerbahçe'de Welinton'a teklif yapılabilir

Fenerbahçe, stopere Falette’i aldı ancak Alanyaspor’un Sambacı’sından da vazgeçmiş değil. Kadroda şu anda stoper olarak Serdar Aziz, Zanka ve Falette’in dışında Adil Rami var. Ancak Fransız savnumacı ile yolların ayrılmasına kesin gözüyle bakılıyor. Hatta Ersun Yanal’ın memnun olmadığı, oynamadığı için kendisi de mutsuz olan Zanka’nın da gitme ihtimali bulunuyor. Bu nedenlen Fenerbahçe, Welinton için de girişimlerini sürdürüyor. Sarı-Lacivertliler’e gelmeyi çok isteyen 30 yaşındaki stoper, heyecanlı bir şekilde beklemeye devam ediyor.
(Fanatik)
Everton’dan her an ayrılması beklenen Cenk Tosun, Ozan Kabak’ın takımı Schalke ile görüştüğünü belirterek, “Ben de oynamak istiyorum. Schalke’nin iyi bir önerisi var. Olmazsa geri dönerim” dedi.
Çağlar Söyüncü 40, Cengiz Ünder 35 milyon euro. İki oyuncuya da Avrupa’nın devlerinden teklifler var. Satılırlarsa yüzde 5 yetiştirme payı Altınordu’nun kasasına girecek ve okul yapımına harcanacak.
SMS göndererek üyelerinden 500 TL yardım isteyen Fenerbahçe, şimdi de başka bir kampanya başlattı. Mali anlamda sıkıntılı bir süreç geçiren yönetim, iki banka ile anlaşarak 12 taksitle üyelik şansı sundu.
GALATASARAY’IN sezon başında kiralık olarak kadrosuna kattığı Seri’ye Lyon’un ardından Napoli de talip oldu.
Dünya Etnospor Konfederasyonu Başkanı Bilal Erdoğan, “Tek renkli değil, çok renkli bir dünya güzeldir. Geleneksel sporların yaşatılması Dünya barışına da katkı sağlayacaktır” diye konuştu.
TEKNİK Direktör Fatih Terim tarafından kadro dışı bırakılan Steven Nzonzi’yi Everton’un ardından bir başkan Premier Lig temsilcisi West Ham United da listesine aldı.
F.BAHÇE’NİN her konuda anlaşmaya vardığı Ricardo Rodriguez’e Milan’dan onay gelmedi.