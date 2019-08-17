Fenerbahçe'de Volkan Demirel ile yollar ayrıldı

Fenerbahçe'de geleceği merak konusu olan Volkan Demirel için karar verildi! Bir kaç gün önce gerçekleşen görüşmede, 37 yaşındaki kaleciye yola devam edilmeyeceği kararı tebliğ edildi. Konuyla ilgili olarak Fenerbahçe Kulübü'nden veda açıklaması yapılmadı.

Fenerbahçe ile olan sözleşmesi sezon sonunda sona eren ve geleceği tartışılan Volkan Demirel için yola devam edilmeme kararı alındı.

Bir kaç gün önce gerçekleşen görüşmede, 37 yaşındaki kaleciye yola devam edilmeme kararı tebliğ edildi. Böylece Fenerbahçe'de 17 yıllık Volkan Demirel dönemi sona erdi. Konuyla ilgili olarak Fenerbahçe Kulübü'nden herhangi bir açıklama yapılmadı.

(Habertürk)