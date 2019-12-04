Fenerbahçe'de Victor Moses ilk yarıyı kapattı
Fenerbahçe'de antrenmanda sakatlanan Victor Moses ilk yarıyı kapattı.
Fenerbahçe, Süper Lig'in 14. haftasında Gençlerbirliği ile 6 Aralık Cuma günü evinde yapacağı karşılaşmanın hazırlıklarına başladı. Sarı-lacivertlilerin Njeryalı futbolcusu Moses antrenmanda sakatlanarak sezonun ilk yarısını kapattı.
Moses Fenerbahçe'nin oynayacağı Gençlerbirliği, Demir Grup Sivasspor, Beşiktaş ve Çaykur Rizespor maçlarında forma giyemeyecek.
Moses'in adalesinde yırtık tespit edildi
Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, Ziraat Türkiye Kupası'nda İstanbulspor ile oynanan karşılaşmada attığı depar sırasında ağrı hisseden Moses'in, sol üst adalesinin üst tarafında 2. derece kısmi yırtık oluştuğu bildirildi. Açıklamada, oyuncunun tedavisine başlandığı kaydedildi.
Gençlerbirliği maçı hazırlıkları
İstanbulspor karşılaşmasında oynamayan futbolcular ise 5'e 2 top kapma, pas ve bireysel çalışmalarla günü tamamladı.
Hasan Ali Kaldırım ve Mevlüt Erdinç, özel program dahilinde antrenman yaptı.
Fenerbahçe, Gençlerbirliği karşılaşmasının hazırlıklarını yarın gerçekleştireceği antrenmanla tamamlayacak.
(TRT Spor)