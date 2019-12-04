Haberler, Son Dakika Haberleri
  • $ 5,7448
  • 6,375
  • 273.192
  • 107489
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
Reklamı Kapat
  1. Haberler
    2. >
  2. Spor
    3. >
  3. Fenerbahçe'de Victor Moses ilk yarıyı kapattı

Fenerbahçe'de Victor Moses ilk yarıyı kapattı

Fenerbahçe'de Victor Moses ilk yarıyı kapattı

Fenerbahçe'de antrenmanda sakatlanan Victor Moses ilk yarıyı kapattı.

Fenerbahçe, Süper Lig'in 14. haftasında Gençlerbirliği ile 6 Aralık Cuma günü evinde yapacağı karşılaşmanın hazırlıklarına başladı. Sarı-lacivertlilerin Njeryalı futbolcusu Moses antrenmanda sakatlanarak sezonun ilk yarısını kapattı.

Moses Fenerbahçe'nin oynayacağı Gençlerbirliği, Demir Grup Sivasspor, Beşiktaş ve Çaykur Rizespor maçlarında forma giyemeyecek.

Moses'in adalesinde yırtık tespit edildi

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, Ziraat Türkiye Kupası'nda İstanbulspor ile oynanan karşılaşmada attığı depar sırasında ağrı hisseden Moses'in, sol üst adalesinin üst tarafında 2. derece kısmi yırtık oluştuğu bildirildi. Açıklamada, oyuncunun tedavisine başlandığı kaydedildi.

Gençlerbirliği maçı hazırlıkları

İstanbulspor karşılaşmasında oynamayan futbolcular ise 5'e 2 top kapma, pas ve bireysel çalışmalarla günü tamamladı.

Hasan Ali Kaldırım ve Mevlüt Erdinç, özel program dahilinde antrenman yaptı.

Fenerbahçe, Gençlerbirliği karşılaşmasının hazırlıklarını yarın gerçekleştireceği antrenmanla tamamlayacak.

(TRT Spor)


Kuruluş Osman dizisinde beklenmedik gelişme!
Can Yaman'ın yeni dizisi iptal edildi! İtalya'da sunuculuk yapacak
'Onu her haliyle çok seviyorum'
Tuba Büyüküstün'ün yeni projesi belli oldu
Aldatma iddialarına Guido Senia'dan çirkin yanıt!
<p>Beşiktaş Jimnastik Kulübü´nün daha önce aynı yerde bulunan İnönü Stadyumu´nun yerine inşa edilen

Türkiye´nin İlk Akıllı Stadyumu: Beşiktaş Stadyumu

Günün en çok paylaşılan fotoğrafları

Nefes kesen tatbikat

Sörloth'un babası ve hocası Ünal Karaman aynı top için kapışmış! İşte o an!