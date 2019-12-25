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  3. Fenerbahçe'de Victor Moses devre arası kampına yetişiyor

Fenerbahçe'de Victor Moses devre arası kampına yetişiyor

Fenerbahçe'de Victor Moses devre arası kampına yetişiyor

Sol bacak üst adalesinden sakatlanan Victor Moses'ın durumu iyiye gidiyor.

Sol bacak üst adalesinden sakatlanan Victor Moses'ın durumu iyiye gidiyor. Ağrıları azalan Nijeryalı oyuncu Rize deplasmanında olmayacak. Ancak devre arası kampında takımla çalışabilecek.

Devre arasında Chelsea'ye geri döneceği yazılıp çizilen Moses, Fenerbahçe ile şampiyonluk yaşamak istediğini söyledi.

Nijeryalı futbolcu, "Sakatlıklar beni etkiledi ama ligin 2. devresinde takıma gerçek katkıyı yapacağım" dedi.

(Takvim)


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