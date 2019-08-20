Fenerbahçe'de Victor Moses, 5 hafta sahalardan uzak kalacak

Fenerbahçe'de Victor Moses, sakatlığı nedeniyle 5 hafta sahalardan uzak kalacak.

Yapılan tetkiklerden sonra Moses’in ön üst adelesinde kısmı yırtık tespit edildi. Moses, dünkü maçta bir penaltı golü atmış, bir penaltıdan da yararlanamamıştı. (TRT Spor)