Fenerbahçe'de Vedat Muriqi, Altay Bayındır ve Ferdi Kadıoğlu değerini yükseltti

Çaykur Rizespor'dan transfer edilen ve sezon başında 2.5 milyon euro değeri olan Vedat Muriqi, ligdeki 13 gol ve 4 asistlik performansıyla değerini 12 milyon euroya çıkardı. Kosovalı golcünün birçok Avrupa devinin transfer listesinde olduğu biliniyor. Sarı-lacivertli ekip iyi bir teklife oyuncuyu satabilir.
Ankaragücü'nden gelen Altay Bayındır'ın 600 bin euro olan değeri de 10 kat artarak 6 milyon euroya kadar yükseldi. Genç kaleci sezon başında Ankara temsilcisinden Fenerbahçe'nin yolunu tutmuştu.
Ferdi Kadıoğlu’nun değeri ise 1.5 milyon eurodan 2.8 milyon euroya çıktı.
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‘Liglerin iptal edileceği' söylentisi şampiyonluğunu ilan eden Karacabey'i üzdü. Avrupa'da bütün liglerde şampiyonluğunu ilan eden tek ekip olan Karacabey Belediyespor'un Başkanı Ülker “Önceliğimiz sağlık ama iptal kararı alınırsa hukuki hamlelerimiz gelecek. Kazanılmış bir hak var” dedi.
Galatasaray, Seri ve Lemina'nın ayrılma ihtimaline karşı harekete geçti. İki oyuncuyu yeniden kiralaması zor görünen Cimbom ön libero arayışlarına başlarken Nice'te forma giyen Lusamba öne çıktı. Sözleşmesinin sona erecek olması da avantaj olarak görülüyor.
İngiliz basını, Fenerbahçe'nin eski teknik direktörü Phillip Cocu'nun çalıştırdığı Derby County'nin Ferdi Kadıoğlu'na talip olduğunu yazdı. İngilizler 13 milyon sterlin teklif edecek.
Ne Play-Off ne de ligin bu haliyle tescili... Galatasaray Yönetimi, bu sezonki maçların tamamlanması dışında başka hiçbir senaryoya sıcak bakmıyor.
Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, Süper Lig'in geleceği ve siyah beyazlı takımda gerçekleştirdikleri devrimler hakkında açıklamalarda bulundu.
Aylardır Arjantinli yıldızın sözleşmesini uzatmak için görüşmeler yapan Bordo-Mavili yönetim, Sosa ile el sıkıştı. Kaptan, en kısa zamanda 1+1 yıllık sözleşmeye imza atacak. Ancak anlaşma bununla sınırlı değil... Başkan Ahmet Ağaoğlu, karakterinden çok memnun olduğu Sosa'ya futbolculuk sonrası için sportif direktörlük önerdi, 34 yaşındaki Tangocu “Neden olmasın” dedi.
Beşiktaş Atiba'nın alternatifini şimdiden buldu. Siyah-Beyazlılar, Malmö'de forma giyen 29 yaşındaki Fouad Bachirou için girişimlere başlıyor.