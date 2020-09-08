Fenerbahçe'de Vedat Muric ve Garry Rodrigues idmana katılmadı

Samandıra Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör Erol Bulut yönetiminde gerçekleştirilen antrenmana, milli takımlarda bulunan oyuncuların yanı sıra, hafif sakatlıkları bulunan Vedat Muric ile Garry Rodrigues de katılmadı.
Kasığında zorlanma bulunan Mert Hakan Yandaş, takımdan ayrı düz koşu yaptı. Jose Sosa'nın ise öğlen saatlerinde salon çalışmasıyla hazırlıklarını sürdüreceği belirtildi.
Koşu ve ısınmayla başlayan idmanın basın açık bölümünde prese dayalı pas çalışması gerçekleştirildi.
Antrenmanın basına kapalı bölümünde ise Çaykur Rizespor maçının taktik çalışmasının gerçekleştirildiği öğrenildi.
Süper Lig'de yeni sezonun başlamasına sayılı günler kala Beşiktaş'ta Isimat Mirin ve Douglas kadro dışı bırakıldı.
TFF 1. Lig'in yeni ekiplerinden Bandırmaspor, bir dönem adı Galatasaray'la da anılan 30 yaşındaki Fildişi Sahilli golcü Lacina Traore'yi transfer etti. Kulüp, sosyal medya hesabından 2.03'lük forvetle ön protokol yaptığını duyurdu.
Beşiktaş'ın genç kartalı Dorukhan Toköz, bir siyah-beyazlı kulüpten başka bir siyah-beyazlı kulübe doğru kanatlanmak üzere.
Orta saha takviyesi için çalışmalarını sürdüren Trabzonspor, Krasnodar'dan ayrılan Manuel Fernandes'e teklif götürmüştü. Portekizli yıldızın 1,5 milyon euro talebine Bordo-Mavililer 1,1 milyon euro ile cevap vermişti. Manuel Fernandes'in fazla talibinin olmaması ve yeniden Türkiye'ye dönmek istemesi sebebiyle Trabzonspor'un teklifini kabul edeceği öğrenildi.
Türkiye A Milli Takımı'nın ve Fortuna Düsseldorf'un golcü oyuncusu Kenan Karaman, milli takımdan kariyerine kadar birçok konuda açıklamalarda bulundu.
Fenerbahçe'nin göndermek için uğraş verdiği Nabil Dirar'da yeni bir gelişme yaşandı. Faslı futbolcunun, 2008-2012 yılları arasında formasını terlettiği Club Brugge'e döneceği iddia edildi.