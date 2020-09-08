Fenerbahçe'de Vedat Muric ve Garry Rodrigues idmana katılmadı

SPOR GÜNDEMİ

Sergen Yalçın 2 ismi kadro dışı bıraktı Sergen Yalçın 2 ismi kadro dışı bıraktı Süper Lig'de yeni sezonun başlamasına sayılı günler kala Beşiktaş'ta Isimat Mirin ve Douglas kadro dışı bırakıldı.

Cimbom'un alamadığı golcüyü Bandırmaspor kaptı Cimbom'un alamadığı golcüyü Bandırmaspor kaptı TFF 1. Lig'in yeni ekiplerinden Bandırmaspor, bir dönem adı Galatasaray'la da anılan 30 yaşındaki Fildişi Sahilli golcü Lacina Traore'yi transfer etti. Kulüp, sosyal medya hesabından 2.03'lük forvetle ön protokol yaptığını duyurdu.

Yeni takımı belli gibi! Meğer F.Bahçe değilmiş Yeni takımı belli gibi! Meğer F.Bahçe değilmiş Beşiktaş'ın genç kartalı Dorukhan Toköz, bir siyah-beyazlı kulüpten başka bir siyah-beyazlı kulübe doğru kanatlanmak üzere.

'400 bin euro için sizi mi kıracağım' dedi, geliyor '400 bin euro için sizi mi kıracağım' dedi, geliyor Orta saha takviyesi için çalışmalarını sürdüren Trabzonspor, Krasnodar'dan ayrılan Manuel Fernandes'e teklif götürmüştü. Portekizli yıldızın 1,5 milyon euro talebine Bordo-Mavililer 1,1 milyon euro ile cevap vermişti. Manuel Fernandes'in fazla talibinin olmaması ve yeniden Türkiye'ye dönmek istemesi sebebiyle Trabzonspor'un teklifini kabul edeceği öğrenildi.

Kenan Karaman geliyor! Transferi kendisi açıkladı Kenan Karaman geliyor! Transferi kendisi açıkladı Türkiye A Milli Takımı'nın ve Fortuna Düsseldorf'un golcü oyuncusu Kenan Karaman, milli takımdan kariyerine kadar birçok konuda açıklamalarda bulundu.