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  3. Fenerbahçe'de Valbuena sakatlandı

Fenerbahçe'de Valbuena sakatlandı

Fenerbahçe'de Valbuena sakatlandı

nerbahçe'ye Spor Toto Süper Lig'in 33. haftasında deplasmanda BB Erzurumspor ile oynadığı mücadelede kötü bir haber geldi.

Sarı-lacivertlilerde son haftaların formda isimlerinden Mathieu Valbuena, karşılaşmanın 25. dakikasında sakatlanarak oyundan çıkmak zorunda kaldı.

Fransız oyuncunun yerine Fenerbahçe'de Chelsea'den kiralık olarak oynayan Vİctor Moses dahil oldu.

Fenerbahçe'de Mathieu Valbuena'nın son durumu, yapılacak detaylı kontrollerin ardından belli olacak.

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