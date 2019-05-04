Fenerbahçe'de üç değişiklik

Kasımpaşa Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda oynanan karşılaşmada Yanal, geçen hafta Trabzonspor'la 1-1 berabere kaldıkları maça göre ilk 11'de ikisi zorunlu 4 değişikliğe gitti.

Kart cezalıları Sadık Çiftpınar ve Martin Skrtel kadroda yer almazken, Andre Ayew ile Miha Zajc yedekler arasında oturdu. Bu isimlerin yerine Yanal, Roman Neustaedter, Serdar Aziz, Mathieu Valbuena ile Eljif Elmas ilk 11'de oynadı.

Neustaedter 3 ay sonra

Fenerbahçe'nin Rus futbolcusu Roman Neustaedter, 3 ay sonra forma şansı buldu.

Stoperler Skrtel ve Sadık'ın cezalı olmasıyla forma şansı bulan Neustaedter, son olarak 8 Şubat'taki Kayserispor deplasmanında forma giymişti.

Fenerbahçe'de 3 eksik

Fenerbahçe, 3 futbolcusundan yoksun bir şekilde Kasımpaşa maçına çıktı.

Sarı-lacivertlilerde cezalı futbolcular Sadık Çiftpınar, Martin Skrtel ile kaleci Volkan Demirel, zorlu deplasmanda forma giyemedi.

Sakatlıkları düzelen Vitor Moses iki, kırmızı kart cezası biten Mehmet Ekici ise üç hafta sonra kadroya girdi.

Taraftar yalnız bırakmadı

Fenerbahçeli taraftarlar, Kasımpaşa deplasmanında takımını yalnız bırakmadı.

Deplasman tribününü dolduran taraftarlar, sarı-lacivertli futbolculara destek verdi.

Fenerbahçeli taraftarlar maçın ilk 5 dakikasında, Konya'da vefat eden bir taraftarı anmak için tezahürat yapmadı.

Kasımpaşa tribünlerinin ise büyük bir bölümü boş kaldı.

Öte yandan maçtan önce trafik kazasında hayatını kaybeden Aytemiz Alanyaspor'un futbolcusu Josef Sural için saygı duruşunda bulunuldu.

Ali Koç, çocuk taraftarla fotoğraf çektirdi

Takımını Kasımpaşa deplasmanında yalnız bırakmayan Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç, küçük bir taraftarın fotoğraf isteğini geri çevirmedi.

Ali Koç, kendisiyle fotoğraf çektirmek isteyen çocuk taraftar için protokol tribününün yanındaki tribüne gitti. Çocuk taraftarla fotoğraf çektiren Koç'a tribünlerden büyük ilgi gösterildi.

Kasımpaşa'da 2 değişiklik

Kasımpaşa, Fenerbahçe karşısında ligde son oynadığı Evkur Yeni Malatyaspor maçının ilk 11'ine göre sahaya 2 değişiklikle çıktı.

Lacivert-beyazlı takımda, Evkur Yeni Malatyaspor maçına ilk 11'de başlayan oyunculardan Syam Ben Youssef, sarı kart cezası nedeniyle kadroda yer almazken, Haris Hajradinovic ise yedeğe çekildi.

Teknik direktör Mustafa Denizli, bu oyuncuların yerine ilk 11'de David Pavelka ile Stipe Perica'ya şans tanıdı.