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aksam.com.tr
  • 14 Nisan 2020 Salı 08:00
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  • 14 Nisan 2020 Salı 08:17

Fenerbahçe'de Tsimikas hayal oldu

Fenerbahçe'de Tsimikas hayal oldu

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Fenerbahçe ve Galatasaray'ın da istediği Yunan sol beke ilgi arttı. Bu sebeple Yunan ekibi Olympiakos, futbolcunun bonservis bedelini inanılmaz şekilde artırdı.

AKŞAM

Leicestershire Live’ın haberine göre; Liverpool, önümüzdeki yaz dönemi için Yunan Kostas Tsimikas’ı transfer listesine ekledi. Olympiakos forması giyen sol bek için Leicester City ve Sheffield United’ın devrede olduğu belirtilmişti. Yunan oyuncunun transferinin 22 milyon pound düzeyinde bir bonsevis bedeli ile bitebileceği belirtiliyor. Galatasaray ile Fenerbahçe’nin de gündemine gelen oyuncu için Rangers, Real Betis, Napoli, Inter, Lokomotiv Moskova ve Porto ilgilerini südürüyor. Bu şartlarda oyuncunun Türkiye’ye gelmesi neredeyse imkansıza yakın.

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