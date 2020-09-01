Fenerbahçe'de transferde Ferdi Kadıoğlu devrede

Sabah

Fenerbahçe'de Erol Bulut'un da açıkladığı gibi en az 3 transfer daha yapılması bekleniyor. Fenerbahçe'nin yeni kanadını ise Ferdi Kadıoğlu getirecek.

Son 2 sezondur taraftarının beklentilerini karşılayamayan Fenerbahçe, önceki sezonu 6. Cemil Usta Sezonu'nu ise 7. olarak bitirmişti. Önümüzdeki sezon da bu sıkıntıları yaşamak istemeyen Fenerbahçe, kadrosuna önemli takviyeler yaptı ve transfer döneminde tam 10 isimle sözleşme imzaladı.

Teknik direktör Erol Bulut, Topuk Yaylası'nda Alanyaspor ile oynanan hazırlık maçının ardından yaptığı açıklamada 2-3 transfer daha gerçekleştireceklerini açıkladı. Bunun yanı sıra Fenerbahçe'de takımdan ayrılacak isimler de yavaş yavaş netlik kazanmaya başladı. Sarı-lacivertliler, geçtiğimiz sezon performansından memnun kalınmayan Nabil Dirar, Tolgay Arslan, Miha Zajc, Frey, Allahyar, Jailson ve Sadık Çiftpınar için gelen teklifleri değerlendirmeye alacak.

FERDİ KADIOĞLU ARACI OLACAK

Sarı-lacivertlilerde, Garry Rodrigues ile de yollarını ayırabilir. Bu ayrılığın gerçekleşmesi halinde Fenerbahçe'nin en az 1 kanat transferi daha yapması bekleniyor. Fenerbahçe için bu doğrultuda yeni bir iddia daha ortaya atıldı.

Sarı-lacivertlilerin, Bournemouth'tan Arnaut Danjuma'yı kiralamak istediği ileri sürüldü. Sol kanatta hücuma dönük oynayan 23 yaşındaki oyuncu, Ferdi'nin Nijmegen'den de takım arkadaşı. Bu transfer için Fenerbahçe'nin genç yıldızının aracı olması bekleniyor.

Geçtiğimiz sezon uyluğundan sakatlanan Hollandalı oyuncu, Bournemouth'ta sadece 14 maçta 741 dakika şans buldu, skor üretemedi.