Fenerbahçe'de transferde Ferdi Kadıoğlu devrede

Son 2 sezondur taraftarının beklentilerini karşılayamayan Fenerbahçe, önceki sezonu 6. Cemil Usta Sezonu'nu ise 7. olarak bitirmişti. Önümüzdeki sezon da bu sıkıntıları yaşamak istemeyen Fenerbahçe, kadrosuna önemli takviyeler yaptı ve transfer döneminde tam 10 isimle sözleşme imzaladı.
Teknik direktör Erol Bulut, Topuk Yaylası'nda Alanyaspor ile oynanan hazırlık maçının ardından yaptığı açıklamada 2-3 transfer daha gerçekleştireceklerini açıkladı. Bunun yanı sıra Fenerbahçe'de takımdan ayrılacak isimler de yavaş yavaş netlik kazanmaya başladı. Sarı-lacivertliler, geçtiğimiz sezon performansından memnun kalınmayan Nabil Dirar, Tolgay Arslan, Miha Zajc, Frey, Allahyar, Jailson ve Sadık Çiftpınar için gelen teklifleri değerlendirmeye alacak.
FERDİ KADIOĞLU ARACI OLACAK
Sarı-lacivertlilerde, Garry Rodrigues ile de yollarını ayırabilir. Bu ayrılığın gerçekleşmesi halinde Fenerbahçe'nin en az 1 kanat transferi daha yapması bekleniyor. Fenerbahçe için bu doğrultuda yeni bir iddia daha ortaya atıldı.
Sarı-lacivertlilerin, Bournemouth'tan Arnaut Danjuma'yı kiralamak istediği ileri sürüldü. Sol kanatta hücuma dönük oynayan 23 yaşındaki oyuncu, Ferdi'nin Nijmegen'den de takım arkadaşı. Bu transfer için Fenerbahçe'nin genç yıldızının aracı olması bekleniyor.
Geçtiğimiz sezon uyluğundan sakatlanan Hollandalı oyuncu, Bournemouth'ta sadece 14 maçta 741 dakika şans buldu, skor üretemedi.
Mario Lemina ve Jean Michael Seri transferlerinden umduğu sonucu alamayan Galatasaray'da orta sahaya takviye çalışmaları tüm hızıyla sürüyor. Sarı-Kırmızılılar, teknik direktör Fatih Terim'in eski takımı Fiorentina'da forma giyen Marco Benassi için devreye girdi. İtalyan ekibiyle arası çok iyi olan Terim, transfer için bizzat devreye girdi. 25 yaşındaki futbolcunun da tecrübeli hocayla çalışmayı çok istediği belirtiliyor.
Yeni Malatyaspor Başkanı Adil Gevrek, Gökhan Töre'nin Beşiktaş'a transferiyle ilgili konuştu. ‘Bu transferin kesinlikle bir bonservis bedeli olacak' diyen Gevrek, “Bunu Beşiktaş mı öder, Gökhan mı öder bilemiyorum. Menajerine bunu ilettik. Her gitmek isteyen gidemez. Bedeli ne olursa olsun öderiz. Mevcut alacaklarını da öderiz. Bedel almadan yollamayız” ifadelerini kullandı.
Fenerbahçe'nin 1928 Bucaspor'dan kadrosuna kattığı Barış Sungur'u TFF 2. Lig Kırmızı Grup ekiplerinden Kırşehir Belediyespor'a kiraladı.
Sarı-Kırmızılılar, M.United'ın Brezilyalı orta sahası için harekete geçti. İngiliz ve Brezilya basını bu haberi doğruladı.
Fenerbahçe, sürpriz bir şekilde sözleşmesini tek taraflı feshedip takımdan ayrılan ve ardından Union Berlin'e imza atan Max Kruse'ye dava açtı. FIFA'ya 6 sayfalık bir savunma gönderen Sarı-Lacivertliler, Alman futbolcuya karşı 160 milyon TL'lik dava açtı.
Oyuncu satmadan alamayan Galatasaray, transfere başlayan Araplar'a gözü dikti. Güney ülkelerine iş yapan menajerlere teklifler için yetki verildi. Sarı-Kırmızılılar, bu hafta maliyeti yüksek isimlerin başında gelen Younes Belhanda ile Ryan Babel'den kurtulup transfere bütçe açmak için tüm kozları oynayacak.