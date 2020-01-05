Fenerbahçe'de transfer görüşmeleri var ancak hareket yok!

İkinci yarı öncesi en az 3 takviye yapmayı planlayan sarı-lacivertli yönetim, UEFA'nın FFP kuralları nedeniyle uygun koşulları bekliyor. Teknik heyetin önceliği ise savunma. Stoper ve sol beke oyuncu arayan sportif direktör Damien Comolli şu ana kadar 6 isim için nabız yokladı. Lıstenin başında Juan Jesus (stoper) ile Ricardo Rodriguez (sol bek) bulunuyor. 28 yaşındaki Jesus için AS Roma ile yazışmaların devam ettiği söyleniyor. Rodriguez için ise PSV'nin de devreye girmesi sıkıntıya yol açtı. 27 yaşındaki sol bekin Milan'dan ayrılacak olması ise ümitleri taze tutuyor.

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