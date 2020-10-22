Fenerbahçe'de Trabzonspor maçı öncesi moral yemeği

Sarı-lacivertli kulübün internet sitesinde yer alan bilgiye göre tüm oyuncuların yer aldığı yemekte oyuncular keyifli dakikalar geçirdi.
UEFA Avrupa Ligi'nde 2020-21 sezonu grup aşaması, oynanan 12 maçla başladı.
Basketbol THY Avrupa Ligi 5. hafta maçında Fenerbahçe Beko, deplasmanda Yunanistan temsilcisi Panathinaikos OPAP'a 82-68 yenildi.
Fenerbahçeli futbolcular, Süper Lig'in 6. haftasında 25 Ekim Pazar günü Ülker Stadı'nda oynayacakları Trabzonspor maçı öncesi moral yemeğinde bir araya geldi.
PFDK, Gaziantep FK Teknik Direktörü Marius Sumudica'ya 4 maçta soyunma odasına ve yedek kulübesine giriş yasağı ve 33 bin 900 TL para cezası verdi.
Süper Lig ekiplerinden Fraport TAV Antalyaspor'un yeni transferlerinden orta saha oyuncusu Sidney Sam, en iyi futbolunu Antalya'da oynamak istediğini söyledi.
Azerbaycan ekibi Karabağ, UEFA Avrupa Ligi'ndeki ilk iç saha maçını Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda oynayacak.