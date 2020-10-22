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aksam.com.tr
  • 22 Ekim 2020 Perşembe 23:00
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Fenerbahçe'de Trabzonspor maçı öncesi moral yemeği

Fenerbahçe'de Trabzonspor maçı öncesi moral yemeği

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Fenerbahçeli futbolcular, Süper Lig'in 6. haftasında 25 Ekim Pazar günü Ülker Stadı'nda oynayacakları Trabzonspor maçı öncesi moral yemeğinde bir araya geldi.

Sarı-lacivertli kulübün internet sitesinde yer alan bilgiye göre tüm oyuncuların yer aldığı yemekte oyuncular keyifli dakikalar geçirdi.

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Fenerbahçe'de Trabzonspor maçı öncesi moral yemeği
Fenerbahçe'de Trabzonspor maçı öncesi moral yemeği

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Fenerbahçeli futbolcular, Süper Lig'in 6. haftasında 25 Ekim Pazar günü Ülker Stadı'nda oynayacakları Trabzonspor maçı öncesi moral yemeğinde bir araya geldi.

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