Fenerbahçe'de Tolgay Arslan dönemi sona eriyor

SPOR GÜNDEMİ

480 milyon TL maaş ödenecek! 480 milyon TL maaş ödenecek! Süper Lig'in 4 büyükleri 4 ayda yapacaği ödemelerle terleyecek... Mart, nisan, mayıs ve haziranda G.Saray 24 milyon, F.Bahçe 20 milyon, Beşiktaş 16 milyon ve Trabzon ise 6,8 milyon euro civarında maaş ödemesi yapacak. Gelirleri yok olan 4 büyükler futbolcularıyla indirim konusunda masaya oturmayı planlıyor.

Başka bir delilik! Başka bir delilik! Galatasaray'ın eski yıldızı Felipe Melo, Türkiye'deki futbol tutkusunu anlattı: “Türkiye'de futbolla ilgili başka bir delilik seviyesi yaşanıyor. Onları seviyorum çünkü deliler! Bir Beşiktaş maçında bana bıçak attılar. Bozuk para yağmurlarını da unutamam.”

Helal size aslanlar! Helal size aslanlar! Galatasaraylı Selçuk, Şener ve Ahmet, koronavirüs salgını sebebiyle Sancaktepe'de bulunan bir hastaneye malzeme, izolasyon ve yatak yardımında bulundu.

F.Bahçe'ye Muriqi yerine bedava forvet F.Bahçe'ye Muriqi yerine bedava forvet Fenerbahçe, Vedat Muriç'in bonservisini 20 milyon Euro olarak belirledi. Kosovalı'nın satılma ihtimaline karşılık yerini doldurmak için de hazırlıklar başladı

Trabzonspor'un gözü Boya'da Trabzonspor'un gözü Boya'da Ertelenen Süper Lig'in lideri Trabzonspor için dış basından bir transfer iddiası daha geldi.

Beşiktaşlı yıldızlardan büyük fedakarlık Beşiktaşlı yıldızlardan büyük fedakarlık Korona virüs sebebiyle TFF'den ve taraftardan gelen gelirden de olan Siyah-Beyazlılar'ın imdadına, futbolcular yetişti! Burak, Gökhan ve Atiba'nın takım arkadaşlarıyla da konuşup; Mart, Nisan ve Mayıs aylarındaki alacaklarından vazgeçerek personel ödemelerinin önünü açtığı ortaya çıktı.