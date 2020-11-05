Fenerbahçe'de Tolga Ciğerci korkuttu

Tolga Ciğerci dünkü idmanda yer almadı. Kendisini kötü hisseden gurbetçi futbolcunun koronavirüs kaptığı endişesi oluştu ancak yapılan tetkiklerde Tolga’nın gribal enfeksiyon geçirdiği tespit edildi.
28 yaşındaki futbolcu, koronavirüse karşı daha zayıf hale geldiği için karantinaya alındı. Tedavisine devam edilen Tolga’nın iyice toparlanması için Konyaspor maçının kafilesinde olmaması bekleniyor.
İngiliz basını, Rachid Ghezzal'ın Beşiktaş'taki performansının ardından Cezayirli oyuncunun SiyahBeyazlı takıma çabuk adapte olduğunu yazdı.
Tecrübeli Teknik Direktör Mircea Lucescu, Şampiyonlar Ligi'ndeki favori takımını açıkladı: “Barcelona'nın şu anda Şampiyonlar Ligi'ni kazanacak seviyede olduğunu düşünmüyorum. Bayern Münih açık ara favori. Manchester City ve Paris Saint Germain'in de büyük bir şansı bulunuyor. Barcelona son yılların en çalkantılı dönemini geçiriyor. İşleri zor.”
Medipol Başakşehir, Şampiyonlar Ligi H Grubu 3. maçında bugün lider Manchester United'ı konuk edecek. Temsilcimiz ilk puan veya puanlarının peşinde... Maçta ilk 11'ler belli oldu.
Şampiyonlar Ligi H Grubu 3'üncü maçında sahasında Manchester United'ı 2-1 yenen Medipol Başakşehir'in teknik direktörü Okan Buruk, aldıkları 3 puanla hedeflerinin biraz daha büyüdüğünü söyledi.
UEFA Şampiyonlar Ligi H Grubu'nun 3. haftasında İstanbul'da Medipol Başakşehir'e 2-1 yenilen İngiliz ekibi Manchester United'ın teknik direktörü Ole Gunnar Soljskjaer, iyi futbol oynamadıklarını söyledi.
UEFA Şampiyonlar Ligi H Grubu 3. maçında temsilcimiz Medipol Başakşehir ile İngiliz devi Manchester United arasında oynanan maça Demba Ba damgasını vurdu. Yıldız forvet, maçın başında attığı golle tarihe geçti. Yıldız futbolcu golün ardından klasikleşmiş sevincini yaptı ve secdeye kapandı.