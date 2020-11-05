Fenerbahçe'de Tolga Ciğerci korkuttu

Kendisini kötü hissettiği için dünkü antrenmanda yer almayan Tolga Ciğerci'ye yapılan koronavirüs testi negatif çıktı. Gurbetçi futbolcunun gribal enfeksiyon geçirdiği tespit edildi.

Tolga Ciğerci dünkü idmanda yer almadı. Kendisini kötü hisseden gurbetçi futbolcunun koronavirüs kaptığı endişesi oluştu ancak yapılan tetkiklerde Tolga’nın gribal enfeksiyon geçirdiği tespit edildi.



28 yaşındaki futbolcu, koronavirüse karşı daha zayıf hale geldiği için karantinaya alındı. Tedavisine devam edilen Tolga’nın iyice toparlanması için Konyaspor maçının kafilesinde olmaması bekleniyor.