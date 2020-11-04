Fenerbahçe'de Tolga Ciğerci idmana katılmadı

Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör Erol Bulut yönetiminde basına kapalı gerçekleştirilen antrenmanda futbolcuların, ısınma hareketlerinin ardından koordinasyon ve pas çalışmaları yaptığı belirtildi. Dar alanda çift kale maçla devam eden idmanın, bireysel çalışmalarla sona erdiği aktarıldı.
Gribal enfeksiyon geçiren Tolga Ciğerci'nin antrenmanda yer almadığı kaydedildi.
Çalışma öncesinde Enner Valencia'nın doğum gününün kutlandığı belirtildi.
Sarı-lacivertli takım, hazırlıklarına yarın devam edecek.
Ankaragücü'nün 22 yaşındaki orta saha oyuncusu Atakan Çankaya, Galatasaray'ın radarına girdi. Cimbom, başarılı futbolcuyu devre arasına kadar özel olarak takip edecek.
Milli araya Alanya'yı yenerek moralli girmek isteyen Trabzonspor'da kadroda değişim yaşanacak. Takımın önemli isimlerinden Ekuban, Abdülkadir Parmak ve Pereira'nın maça ilk 11'de başlayacağı öğrenildi.
Süper Lig'in 8. haftasında oynanacak olan mücadelelerde düdük çalacak hakemler açıklandı.
Devre arası transfer dönemine yoğunlaşan Galatasaray'da teknik direktör Fatih Terim'in listesinin ilk sırasında yine Henry Onyekuru yer alıyor.
7 haftası geride kalan ligde penaltılar ve kartların yoğunluğu gözlerden kaçmadı. Hakemler, bugüne kadar kritik kararlara imza attı. Ligde lehine en çok penaltı çalınan takımlar Fenerbahçe ve Karagümrük oldu. Antalyaspor ise gördüğü 4 kırmızı kartla zirveye çıktı!
Süper Lig'de Sivasspor ile karşılaşacak olan Galatasaray'da Belhanda'nın kadroda yer alması bekleniyor. Sol üst ön adalesinde hafif-orta derece zorlanma tespit edilen Marcao ile sol kasık adale grubunda hafif-orta derece zorlanma bulunan Saracchi'nin durumu ise yarınki testlerde belli olacak.